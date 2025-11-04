Hindustan Hindi News
यूपी के इस किसान ने पॉलीहाउस और आधुनिक तकनीकों से खेती को बनाया मुनाफे का सौदा

संक्षेप: अमेठी के सिंहपुर निवासी सुरेंद्र सिंह रावत ने पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर एक नई दिशा दी है। उनकी सफलता कहानी अब अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है

Tue, 4 Nov 2025 04:50 PMGyan Prakash हिन्दुस्तान, अमेठी। चिंतामणि मिश्र
अक्सर कहा जाता है कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन यूपी में अमेठी जनपद के सिंहपुर निवासी सुरेंद्र सिंह रावत ने इस कहावत को गलत साबित कर दिखाया है। राजपूत जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले रावत ने खेती को सिर्फ परंपरा नहीं माना, बल्कि इसे आधुनिक तकनीक से जोड़कर एक नया प्रयोग किया। उनके अभिनव प्रयास आज पूरे जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं।

सुरेंद्र सिंह रावत पहले पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। मेहनत तो बहुत होती थी, परंतु आमदनी सीमित रहती। धीरे-धीरे उन्होंने समझा कि यदि खेती में आधुनिकता और तकनीक का मेल किया जाए तो परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की ओर कदम बढ़ाया और 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पॉलीहाउस का निर्माण कराया।

पॉलीहाउस बनने के बाद उन्होंने संकर खीरे की खेती शुरू की। सिर्फ तीन माह में ही करीब 600 क्विंटल उत्पादन हुआ, जिसे लखनऊ मंडी में बेचकर लगभग 9 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, रावत ने पॉलीहाउस के भीतर धनिया, मूली और गोभी जैसी फसलों की इंटरक्रॉपिंग भी की, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपये का अतिरिक्त मुनाफा मिला। उद्यान विभाग से उन्हें लगभग 19.68 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसने उनके सपनों को पंख दे दिए।

सुरेन्द्र सिंह की मेहनत और नई सोच का नतीजा है कि वे कम समय में अधिक आमदनी अर्जित करने में सफल रहे। आज उनकी कहानी दूर-दूर तक चर्चा का विषय है। जिलाधिकारी संजय चौहान और मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने भी उनकी सराहना करते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ें और अपनी आय को दोगुना करें।

सुरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मेहनत करने वाले किसान के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जरूरत है तो बस जागरूक होने और साहसिक कदम उठाने की। उनकी सफलता इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि यदि इच्छाशक्ति और परिश्रम हो तो खेती भी लाभ का बड़ा साधन बन सकती है।

आज सुरेंद्र सिंह रावत न सिर्फ अपने परिवार को खुशहाल बना रहे हैं बल्कि क्षेत्र के किसानों को भी यह राह दिखा रहे हैं कि खेती घाटे का सौदा नहीं, बल्कि अवसरों का सागर है।

