उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर ब्लॉक स्थित पिछुती गाँव की प्रधान एकता मिश्र ने नवाचार की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने गांव के सामुदायिक शौचालय को रेलगाड़ी के कोच (बोगी) की शक्ल में बनवा दिया है और इसे 'स्वच्छता एक्सप्रेस' नाम दिया है। 

Dinesh Rathour अमेठी, चिंतामणि मिश्रFri, 3 Oct 2025 03:19 PM
ट्रेन की बोगी जैसा है यूपी के इस गांव का सामुदायिक शौचालय, 'स्वच्छता एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर

अमेठी जिले के जगदीशपुर क्षेत्र का पिछुती गांव इन दिनों एक अनूठी पहल के कारण सुर्खियों में है। गांव की प्रधान एकता मिश्र ने सरकारी योजनाओं में रचनात्मकता का तड़का लगाते हुए गांव के सामुदायिक शौचालय को बिल्कुल भारतीय रेल के कोच की शक्ल में बनवा दिया है। इस अनोखे शौचालय का नाम 'स्वच्छता एक्सप्रेस' रखा गया है, जो अब न केवल ग्रामीणों की सुविधा का केंद्र है, बल्कि जिले के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है।

रेलगाड़ी की शक्ल में शौचालय

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है, लेकिन पिछुती में बना यह शौचालय अपने स्वरूप के कारण अन्य सभी से अलग है। शौचालय की बाहरी बनावट हूबहू एक रेलगाड़ी की बोगी जैसी है। इमारत को भारतीय रेल की तरह ही रंग-रोगन दिया गया है और इस पर आकर्षक नाम 'स्वच्छता एक्सप्रेस' अंकित है।

शौचालय के भीतर भी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं, जो स्वच्छता और निजता सुनिश्चित करते हैं। सभी कक्षों में हैंड वॉश यूनिट के साथ-साथ स्न्नान गृह (बाथरूम) की व्यवस्था भी की गई है। इस आकर्षक और सुसज्जित शौचालय को देखने के लिए ग्रामीण ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी तमाम लोग आ रहे हैं और यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। स्थानीय लोग ग्राम प्रधान की इस रचनात्मकता की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

पहले भी मिल चुका है राज्यपाल सम्मान

पिछुती गांव की प्रधान एकता मिश्र का यह पहला सराहनीय कार्य नहीं है। वह पहले भी अपने सामाजिक कार्यों और नवाचारी सोच के लिए चर्चा में रही हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को उन्होंने अपने गांव में एक जन-आंदोलन का रूप दिया। उनके प्रयासों से पिछुती गाँव में बेटी पैदा होने पर उत्सव मनाया जाता है। ग्राम प्रधान स्वयं बेटी के जन्म पर माँ को उपहार देती हैं और इस पहल के लिए उन्हें राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है।

प्रधान एकता मिश्र ने बताया कि उनके गांव को अन्य विकास पैरामीटर पर भी संतृप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा, हमारा निरंतर प्रयास है कि गांव का अधिक से अधिक विकास हो सके। जब गांव का नाम जिले और प्रदेश में होता है, तो इससे बढ़कर संतोष और क्या हो सकता है।

स्वच्छता एक्सप्रेस जैसी पहल दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं को रचनात्मकता के साथ क्रियान्वित करके उन्हें सफल और लोकप्रिय बनाया जा सकता है। यह न सिर्फ़ स्वच्छता मिशन को गति देगा, बल्कि लोगों को खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित भी करेगा।

