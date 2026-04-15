यूपी के जगदीशपुर बस स्टेशन पर होंगी हाईटेक सुविधाएं, कायाकल्प के लिए सरकार से धनराशि मंजूर
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जगदीशपुर बस स्टेशन पर हाईटेक सुविधाएं होंगी। यूपी सरकार ने इसके कायाकल्प के लिए 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि मंजूर किया है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लंबे समय से बदहाल चल रहे जगदीशपुर बस अड्डे के दिन बहुरने वाले हैं। यूपी सरकार ने इसके कायाकल्प के लिए 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि मंजूर किया है। इससे बस अड्डे पर आधुनिक प्रतीक्षालय, सुव्यवस्थित प्लेटफार्म, कामर्शियल काम्प्लेक्स सहित अन्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे। बस स्टेशन के सुसज्जित होने से न केवल यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि परिवहन निगम की आय भी बढ़ने की बात कही जा रही है।
कस्बे में स्थित बस अड्डा लंबे समय से बदहाल चल रहा है। इसके प्लेटफार्म पर बने गड्ढों में पानी भरा रहता है। जिससे बसें अंदर न जाकर सड़क पर खड़ी होकर सवारियां भरती हैं। जिससे सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। यात्रियों को बस स्टेशन पर खुले स्थान या छोटे टिनशेड के नीचे बैठकर इंतजार करना पड़ता है। बस स्टेशन की बदहाली से बड़ी संख्या में यात्री प्राइवेट वाहनों का सहारा लेते हैं। जिससे परिवहन विभाग को भी नुकसान होता है। जिसे देखते हुए परिवहन निगम ने सुलतानपुर डिपो के अंतर्गत आने वाले इस बस स्टेशन के कायाकल्प के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कार्ययोजना के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 25 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है।
ये बढ़ेंगी सुविधाएं
यहां होने वाले कायाकल्प के तहत बस अड्डे पर आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय, नया प्लेटफार्म, कामर्शियल काम्प्लेक्स, शापिंग माल, सीसीटीवी कैमरे, एटीएम, सुलभ शौचालय सहित कई अन्य निर्माण कार्य कराएं जाएंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुलतानपुर सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि शासन से बजट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे बस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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