अमेठी में डबल मर्डर, सगे देवर ने भाभी और उसके बेटे की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सगे देवर ने अपनी भाभी और उसके बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

यूपी के अमेठी जिले में डबल मर्डर की घटना सामने आई है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के रुदौली गांव में गुरुवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब खेत की निराई कर रही अपनी भाभी और उसके बेटे की सगे देवर ने धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी। घटना के पीछे भूमि विवाद को कारण बताया जा रहा है।

रुदौली गांव निवासी रामा देवी (50) पत्नी स्वर्गीय उदयराज अपने पुत्र आकाश सरोज (19) के साथ गांव से दूर पूरे भवन गांव के सिवान में नाले के किनारे स्थित धान के खेत की निराई कर रही थीं। इसी दौरान उनका सगा देवर रामराज उर्फ राजू अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा और लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों ने मां-बेटे के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल मां-बेटे को सीएचसी मुसाफिरखाना पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी, सीओ और कोतवाली प्रभारी विवेक सिंह मौके पर पहुंचे और छानबीन की। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।