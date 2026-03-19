यूपी में 14 अधिकारियों पर डीएम ने लिया तगड़ा ऐक्शन, जानिए क्या है मामला

यूपी में अमेठी जिले में 14 अधिकारियों पर डीएम ने तगड़ा ऐक्शन लिया। डीएम ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में जनपद की विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई।

UP News: यूपी के अमेठी जिले में डीएम ने 14 अधिकारियों पर ऐक्शन लिया है। अमेठी डीएम संजय चौहान ने बीते माह फरवरी के मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में जनपद की विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। समीक्षा में डीएम के निर्देश पर बी, सी एवं डी ग्रेड प्राप्त करने वाले संबंधित 14 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सीडीओ सचिन कुमार सिंह ने उनका मार्च माह का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

सीडीओ सचिन कुमार सिंह ने उपायुक्त स्वरोजगार प्रवीण शुक्ला, पीडी डीआरडीए ऐश्वर्य यादव, डीपीआरओ मनोज त्यागी, जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण शैलेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, अधिशासी अभियंता सी एंड डीएस संदीप कुमार, अधिशासी अभियंता यूपी सीएलडीएफ पीके सिंह, परियोजना प्रबंधक यूपी आरएनएसएस सतेंद्र विशेन सिंह को भी नोटिस मिला है।

इन से भी मांगा गया स्पष्टीकरण वहीं अधिशासी अभियंता यूपीपीसीएल मनोज कुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता आवास विकास मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हरिओम श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता यूपी एसआईडीसीओ जगपाल वर्मा और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण उमेश कुमार को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। निर्देश दिया गया है कि स्पष्टीकरण का जवाब जल्द दें।