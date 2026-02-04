अभद्रता-मारापीटा, बीएलओ के पति ने BJP जिलाध्यक्ष पर लगाए आरोप, अखिलेश ने की कार्रवाई की मांग

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAmethi an incident of misbehavior and assault occurred; husband of a BLO has accused the BJP district president
Feb 04, 2026 08:37 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अमेठी में संग्रामपुर विकासखंड के ठेंगहा बूथ से जुड़ा एक मामला जिले में राजनीतिक हलचल का कारण बन गया। ठेंगहा बूथ की बीएलओ के पति राकेश कुमार मौर्य ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर सार्वजनिक बैठक के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता करने, दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है तो भाजपा जिलाध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बीएलओ के पति कांग्रेस के नेता हैं।

संग्रामपुर ब्लॉक की ठेंगहा बूथ की बीएलओ के पति राकेश कुमार मौर्य ने बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष पर पब्लिक मीटिंग में बीएलओ को बेइज्जत करने और दबाव बनाने के साथ ही बीएलओ पति से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम अमेठी को एक पत्र सौंपा। पत्र को सोशल मीडिया पर लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है, जिसमें आरोप है कि महिला बीएलओ पर जबरन वोट कटवाने और भाजपा समर्थकों का वोट बढ़वाने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि मना करने पर महिला बीएलओ को अपमानित किया गया, उनके पति का मोबाइल छीना गया और पूरी घटना का वीडियो बनाया गया। उन्होंने इस प्रकरण में सरकारी कार्य में बाधा, महिला से अभद्रता और हिंसक भाषा-व्यवहार के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजेंगे।

वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ल ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीएलओ के पति राकेश मौर्य कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं और राजनीतिक उद्देश्य से झूठा ड्रामा रच रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस बूथ का उल्लेख किया जा रहा है, वहां राकेश मौर्य की पत्नी बीएलओ नहीं हैं। राकेश मौर्या बूथ पर तब आए जब हम लोग प्रदेश मंत्री के साथ एक कार्यकर्ता के यहां भोजन करने चले गए थे। जिलाध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राकेश मौर्य भाजपा समर्थक मतदाताओं के नाम जोड़ने से मना करते हैं। मामले में उपजिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच थाना संग्रामपुर के एसओ से कराई जा रही है। वहीं एसओ संजय सिंह ने बताया कि उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है।

