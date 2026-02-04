अभद्रता-मारापीटा, बीएलओ के पति ने BJP जिलाध्यक्ष पर लगाए आरोप, अखिलेश ने की कार्रवाई की मांग

संक्षेप: यूपी के अमेठी जिले में बीएलओ के पति राकेश कुमार मौर्य ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर सार्वजनिक बैठक के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता करने, दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले में अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई की मांग की है।

यूपी के अमेठी में संग्रामपुर विकासखंड के ठेंगहा बूथ से जुड़ा एक मामला जिले में राजनीतिक हलचल का कारण बन गया। ठेंगहा बूथ की बीएलओ के पति राकेश कुमार मौर्य ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर सार्वजनिक बैठक के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता करने, दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है तो भाजपा जिलाध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बीएलओ के पति कांग्रेस के नेता हैं।

संग्रामपुर ब्लॉक की ठेंगहा बूथ की बीएलओ के पति राकेश कुमार मौर्य ने बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष पर पब्लिक मीटिंग में बीएलओ को बेइज्जत करने और दबाव बनाने के साथ ही बीएलओ पति से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम अमेठी को एक पत्र सौंपा। पत्र को सोशल मीडिया पर लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है, जिसमें आरोप है कि महिला बीएलओ पर जबरन वोट कटवाने और भाजपा समर्थकों का वोट बढ़वाने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि मना करने पर महिला बीएलओ को अपमानित किया गया, उनके पति का मोबाइल छीना गया और पूरी घटना का वीडियो बनाया गया। उन्होंने इस प्रकरण में सरकारी कार्य में बाधा, महिला से अभद्रता और हिंसक भाषा-व्यवहार के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजेंगे।