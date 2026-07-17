7वीं फेल के चक्कर में फंस गए अमेरिकन, लखनऊ में बैठकर जालसाजों ने ठग लिए दो अरब, सात गिरफ्तार
लखनऊ में बैठककर 7वीं फेल जालसाजों ने अमेरिकन को फंसा लिया। छह महीने में जालसाजों ने अमेरिकी नागिरकों से दो अरब रुपये ठग लिए। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
UP Police: यूपी पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट कर और अन्य माध्यमों से ठगी करने वाले एक और गिरोह का शुक्रवार को राजफाश किया। गिरोह के सातवीं-10वीं फेल जालसाज शहीदपथ किनारे स्थित ओमेक्स आर-टू रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से कॉल सेंटर खोलकर अमेरिकन नागरिकों को ठग रहे थे। गिरोह ने छह महीने में दो अरब से अधिक रुपये की ठगी कर चुका है। रोजाना 10-12 लोगों के साथ ठगी करते थे।
पुलिस को बरामद लैपटॉप से पता चला कि एक नागरिक से गिरोह ने 70 हजार डॉलर की ठगी की थी। भारतीय मुद्रा के अनुसार, 70 लाख रुपये है। तड़के क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम सेल और थाने की संयुक्त टीम ने 9वें तल पर छापेमारी कर अहमदाबाद निवासी गिरोह के सरगना पुनीत कुमार वर्मा समेत सात लोगों को धर दबोचा। काल सेंटर अमेरिकी दफ्तरों के समयानुसार चलता था।
स्क्रिप्ट हिन्दी में लिखकर याद कराई जाती थी
पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल कुमार यादव ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि ठगी के लिए कर्मचारियों को अंग्रेजी की स्क्रिप्ट हिन्दी में लिखकर रट्टा मार कर याद कराई जाती थी। गिरोह अमेरिका में बैठे एजेंटों की मदद से वहां के लोगों के मोबाइल नंबर और ब्योरा जुटाते थे। इसके बाद उनकी मेल आईडी, मोबाइल पर टोलफ्री नंबर के साथ पॉप-अप मैसेज भेजकर सिस्टम पर वायरस अटैक, हैक होने और नागरिकता रद्द होने का हवाला देते। जाल में फंसे अमेरिकी जब फोन करते तो वह कॉल सेंटर पर आता था। फोन रिसीव करने वाला व्यक्ति खुद को यूएसए की सुरक्षा एजेंसी का अफसर बताकर जांच करने का दावा करता। धमकाकर और बरगला कर मामला सेटल कराने का झांसा देकर गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो और हवाला के जरिए ठगी की रकम मंगाते थे। पुलिस टीम अब बीते दिनों समिट बिल्डिंग से पकड़े गए अमेरिकन से ठगी करने वाले 119 जालसाजों से गिरोह के कनेक्शन खंगाल रही है।
मास्टरमाइंड ने अमेरिका में एजेंट बना रखे थे
अपर पुलिस उपायुक्त किरन यादव के मुताबिक गिरोह मास्डरमाइंड पुनीत कुमार वर्मा का बड़ा भाई यशचंद्र प्रकाश वर्मा है। वह अहमदाबाद से गिरोह का नेटवर्क चला रहा था। उसने अमेरिका में अपने एजेंट भी तैयार कर रखे थे। पुलिस टीम अब मास्टरमाइंड और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है। इसके साथ ही अमेरिका नेटवर्क जुटा रही है।
फर्जी दस्तावेजों से कराया था पुलिस सत्यापन
साइबर क्राइम सेल प्रभारी इंस्पेक्टर अमर सिंह के मुताबिक, प्राथमिक जांच में पता चला कि पुनीत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पुलिस सत्यापन और रेंट एग्रीमेंट करा रखा था। पुनीत के पास से एक दस्तावेज में उसका पता अहमदाबाद थाना नारोल करडावती लिखा है। जबकि किराएनामा और सत्यापन दस्तावेजों में उसने अपना पता अहमदाबाद न्यू वातवा एसपी रिंग रोड लिखा है। उसके दस्तावेजों की तफ्तीश की जा रही है।
यह हुए गिरफ्तार, आरोपी गुजरात और पश्चिम बंगाल के
|पुनीत कुमार वर्मा, निवासी गुजरात जनपद अहमदाबाद, थाना नारोल के करडावती (शिक्षा कक्षा छह)
|दीपेन चंद्र कांत पटेल, निवासी अमहदाबाद नारोल करडावती (10वीं)
|मो. सोहेल, निवासी पश्चिम बंगाल कोलकाता, मियाजन ओस्तागर लेन, थाना कडाया (8वीं)
|मो. शाहनवाज आलम, निवासी कोलकाता 24 परगना, जीजे खान रोड तिलजला नार्थ (12वीं)
|मो. इमरान, निवासी 24 परगना नारकेल डागा (कक्षा छह)
|मो रियाज, कोलकाता इटाली के इस्माइल स्टेट (12वीं)
|सज्जाद हुसैन उर्फ सरफराज, निवासी कोलकाता घोस बगान लेन (12वीं)
आरोपियों से बरामद सामान
आठ लैपटॉप, नौ मोबाइल फोन, चार वाई-फाई/इंटरनेट राउटर, नौ हेडफोन, पांच लैपटॉप चार्जर, एक बाल आउट, दो कंप्यूटर माउस।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।