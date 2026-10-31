बिग बॉस फेम शिवानी कुमारी पर भड़के अमेरिकी इन्फ्लुएंसर मार्विन, बोले- मेरा भरोसा तोड़ा

बिग बॉस से पहचान बनाने वाली यूट्यूबर शिवानी कुमारी और अमेरिकी इन्फ्लुएंसर मार्विन आची के बीच विवाद सामने आया है। टेसू-झेंझी कार्यक्रम के दौरान चेहरे पर काला रंग लगाने से आहत मार्विन ने वीडियो जारी कर शिवानी पर भरोसा तोड़ने और मजाक करने का आरोप लगाया है।

बिग बॉस से पहचान बनाने वाली औरैया की यू-ट्यूबर शिवानी कुमारी और अमेरिकी इन्फ्लुएंसर मार्विन आची के बीच विवाद सामने आया है। औरैया के अरियारी गांव में टेसू-झेंझी कार्यक्रम के दौरान चेहरे पर काला रंग लगाने से आहत मार्विन ने वीडियो जारी कर शिवानी पर भरोसा तोड़ने और मजाक करने का आरोप लगाया है। शिवानी ने भी भावुक होकर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने मेहमान का सम्मान किया और कोई बात बुरी लगने पर मार्विन को उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए थी।

विवाद दशहरे के दौरान हुए आयोजन से जुड़ा है। शिवानी ने मार्विन के चेहरे पर काले रंग से मूंछें बनाईं और टीका लगाया था। इसके बाद मार्विन लोगों के साथ नाचते नजर आए थे। आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मार्विन के मुताबिक लोगों की टिप्पणियों और ट्रोलिंग से उन्हें ठेस पहुंची।

किरदार की जानकारी दिए बिना रंग लगाने का आरोप वीडियो में मार्विन ने बताया कि भारत आने का उद्देश्य यहां के रहन-सहन और परंपराओं को समझना था। भाषा और स्थानीय रीति-रिवाजों की जानकारी नहीं होने के कारण वह शिवानी की बातों पर भरोसा करते रहे। साथ समय बिताने और घूमने से उन्हें लगा कि वह विश्वसनीय दोस्त के साथ हैं। मार्विन के अनुसार ऋषिकेश में शिवानी ने गांव पहुंचने पर भारतीय विवाह का अनुभव कराने की बात कही। गांव में उन्हें एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। आरोप है कि भूमिका का मतलब स्पष्ट करने से पहले ही उनके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया गया। आसपास हिंदी में हो रही बातचीत भी वह समझ नहीं पा रहे थे। वह दूसरों की ओर देख रहे थे कि कोई उन्हें आयोजन और उनके किरदार के बारे में समझाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मार्विन ने कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति, हास्य या अपने ऊपर हंसने से आपत्ति नहीं है। उनकी नाराजगी इस बात से है कि उन्हें ऐसी गतिविधि में शामिल किया गया, जिसका आशय मालूम नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह सब सोशल मीडिया पर दर्शक और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया गया। मार्विन ने स्पष्ट किया कि अपनी आपत्ति बताने का उद्देश्य किसी देश या उसकी संस्कृति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मार्विन ने साथ आईं दोस्त फर्नांडा से जुड़े एक प्रसंग पर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि उत्सव के दौरान शिवानी ने फर्नांडा के चेहरे पर धूल डाल दी, जो उनकी आंखों में चली गई। उस समय उन्होंने फर्नांडा को समझाते हुए इसे स्थानीय उत्सव का तरीका बताया और शिवानी का पक्ष लिया था। मार्विन के मुताबिक वह शिवानी को बहन मानते थे। दूसरे देश में किसी पर भरोसा करने का अर्थ यह भी होता है कि वह आपकी सहजता और सम्मान का ध्यान रखेगा। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में संदेश भेजने के बावजूद उन्हें जवाब या स्पष्टीकरण नहीं मिला।

पहले भी अरियारी में मेहमान बनकर रहे थे मार्विन केमिकल इंजीनियर और फिटनेस कोच मार्विन आची व्यायाम, फिटनेस संबंधी सुझाव और मनोरंजक वीडियो बनाते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 87 लाख फॉलोअर्स हैं। वह पहली बार जुलाई 2025 में अरियारी आए थे और शिवानी के घर ठहरे थे। उस समय देसी भोजन और बैलगाड़ी की सवारी समेत उनके प्रवास के कई वीडियो सामने आए थे।