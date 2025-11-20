आगरा पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, ताजमहल का किया दीदार, डायना बेंच पर खिंचवाई फोटो

Hindustan Hindi News
जूनियर ट्रंप गुरुवार को विशेष विमान से दोपहर लगभग डेढ़ बजे एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ उनकी महिला मित्र बेटिना एंडरसन और उनका एक दोस्त और उनकी भी महिला मित्र थी।

Thu, 20 Nov 2025 06:36 PMDinesh Rathour आगरा, विशेष संवाददाता
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने अपनी महिला मित्र बेटिना एंडरसन के साथ डायना सीट पर बैठकर फोटो भी खिंचवाए। जूनियर ट्रंप गुरुवार को विशेष विमान से दोपहर लगभग डेढ़ बजे एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ उनकी महिला मित्र बेटिना एंडरसन और उनका एक दोस्त और उनकी भी महिला मित्र थी। एयरपोर्ट से उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल के निकट स्थित एक पांच सितारा होटल पहुंच। वहां सभी लोगों ने लंच किया। उसके बाद दोपहर लगभग पौने तीन बजे ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे। बेटिना ट्रंप लाल रंग की वेस्टर्न ड्रेस और जूनियर ट्रंप व्हाइट आउटफिट में थे। ताज का दीदार करते समय उन्होंने गाइड नितिन सिंह से पूछा कि इस नायाब स्मारक को बनाने में कितना समय लगा और कितने मजदूरों ने काम किया। इसमें लगा पत्थर कहां से लाया गया। उन्होंने ताजमहल के इतिहास के अलावा यहां की पच्चीकारी की भी जानकारी ली।

डायना नाम सुन चौंके जूनियर ट्रंप

गाइठ ने जब उन्हें बताया कि जिस सीट पर बैठकर वह फोटो खिंचवा रहे हैं, वह डायना सीट के नाम से विख्यात है। इस पर वह चौंक गए। उन्होंने इस सीट का नाम डायना सीट क्यों है। उन्हें बताया गया कि कई वर्ष पहले इस सीट पर डायना ने बैठकर फोटो खिंचवाया था। तभी से इसका नाम डायना सीट पड़ गया।

बच्चों के साथ ताज देखने आउंगा

जूनियर ट्रंप ने गाइड से कहा कि अभी तो वह अपने दोस्त के साथ एक शादी में आए थे, लेकिन अगली बार अपने बच्चों को भी ताजमहल का दीदार कराने लाउंगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी, 2020 को अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताजमहल देखने गए थे। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर भी थे। हवाई अड्डे से ताजमहल तक 14 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया था।

फाउंटेन सिस्टम के बारे में जाना

ताजमहल में विजिट के दौरान जूनियर ट्रंप ने फाउंटेन को चलते देखा तो पूछा कि इसका क्या सिस्टम है। इस पर उन्हें बताया गया कि वाटर सिस्टम भूमिगत है। बीच में फाउंटेन बनाने से मुख्य गुंबद का सौंदर्य दोगुना हो जाता है।

जामनगर के लिए रवाना हुए

अमेरिकी राष्ट्रपति के पुत्र जूनियर ट्रंप ताजमहल का दीदार करने के बाद अपने दोस्तों के साथ विशेष विमान से जामनगर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ताजमहंल भ्रमण के दौरान प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की सराहना भी की।

