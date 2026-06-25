मोहर्रम के जुलूस के चलते लगे भीषण जाम में फंसी एंबुलेंस; मरीज की अटकी जान, फिर ऐसे मिला रास्ता

बहराइच में आठवीं मोहर्रम का जुलूस मिर्जाफाटा से निकलकर निम्निहारा चौराहे पहुंचा तो भारी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जाम में एसएसबी की बस और एक एम्बुलेंस काफी देर फंसी रही। स्थानीय लोगों ने आपातकालीन वाहनों के लिए विशेष कॉरिडोर न होने पर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए।

बहराइच में आठवीं मोहर्रम का जुलूस बुधवार देर रात मिर्जाफाटा से निकलकर निम्निहारा चौराहे पर पहुंचा तो क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों और अजादारों की भारी भीड़ के चलते मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लग गया। स्थिति ऐसी बन गई कि 42वीं वाहिनी एसएसबी की बस और एक एम्बुलेंस भी काफी देर तक जाम में फंसी रही। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, मोहर्रम के अवसर पर निकाला गया जुलूस निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था। नवाबगंज थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे।

मोहर्रम के जुलूस में फंसी एंबुलेंस जुलूस जैसे ही बाबागंज से मल्हीपुर रोड होते हुए निम्निहारा चौराहे के पास पहुंचा, वैसे ही उसमें शामिल लोगों की संख्या तेजी से बढ़ गई। बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से पहुंच गए, जिससे चौराहे और आसपास के मार्गों पर भीड़ अत्यधिक बढ़ गई। भीड़ बढ़ने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। इसी दौरान 42वीं वाहिनी एसएसबी की एक बस और एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एम्बुलेंस को आगे बढ़ने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इससे उसमें मौजूद मरीज की स्थिति को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई।

रास्ता खाली कराते दिखे पुलिसकर्मी हालांकि पुलिसकर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने और रास्ता खाली कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण तत्काल राहत नहीं मिल सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान प्रशासन को पहले से प्रभावी यातायात प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए। उनका मानना है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए अलग से विशेष कॉरिडोर या वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों। आपको बता दें हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की कर्बला की जंग की शहादत की स्मृति में मंगलवार को शुरू हुआ सातवीं मोहर्रम का जुलूस बुधवार को आठवी मोहर्रम में दाखिल हुआ। यह जुलूस निरंतर शहर भ्रमण कर आज दुलदुल हाउस पर समापन होगा।