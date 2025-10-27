खराब सड़क पर नहीं आ सकी एंबुलेंस, गर्भवती को बैलगाड़ी से तीन किलोमीटर ले गए ससुर

संक्षेप: कृष्ण कुमार अपनी 23 वर्षीय बहू रेशमा को बैलगाड़ी से लेकर गए। बड़े बेटे राजेंद्र कुमार ने बताया कि उनके डेरा की तीन किलोमीटर सड़क दलदल से भरी रहती है। इस वजह से कोई भी साधन नहीं आ पाता है। रविवार को भाई हरिपाल की पत्नी रेशमा को प्रसव पीड़ा हुई तो एंबुलेंस को फोन किया।

यूपी के हमीरपुर में विकास के दावों से उलट एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गर्भवती को प्रसव पीड़ा होने पर दलदल से भरे कच्चे मार्ग से बैलगाड़ी से ले जाया जा रहा है। करीब तीन किलोमीटर कराहते हुए सफर करने के बाद गर्भवती को एंबुलेंस मिल सकी। आरोप है कि खराब सड़क की वजह से एंबुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो मौदहा ब्लॉक के छानी गऊघाट गांव के परसदवा का डेरा का बताया जा रहा है। यहां के कृष्ण कुमार अपनी 23 वर्षीय बहू रेशमा को बैलगाड़ी से लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं। बड़े बेटे राजेंद्र कुमार ने बताया कि उनके डेरा की तीन किलोमीटर सड़क दलदल से भरी रहती है। इस वजह से कोई भी साधन नहीं आ पाता है। रविवार को भाई हरिपाल की पत्नी रेशमा को प्रसव पीड़ा हुई तो एंबुलेंस को फोन किया। खराब रास्ता के कारण एंबुलेंस दरवाजे तक नहीं आ सकी। इस वजह से दर्द से कराहती बहू को बैलगाड़ी से लेकर तीन किमी दूर भटुरी गांव पहुंचे, जहां से एंबुलेंस मिल सकी। तब उसे अस्पताल पहुंचाया गया।

बता दें इस डेरे में आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है। रास्ता कच्चा और कीचड़ से भरा हुआ है। अक्सर बीमारों को बैलगाड़ी या ट्रैक्टर-ट्राली में लादकर ले जाया जाता है। दो महीने पहले ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग भी की थी।