यूपी: SP प्राची सिंह ने 4 पुलिसवालों को किया लाइन हाजिर, व्यापारी को बिना सूचना उठाना भारी पड़ा

अंबेडकरनगर की एसओजी ने गोरखपुर के पिपराइच के एक व्यापारी को बिना लोकल पुलिस को सूचना दिए पूछताछ के लिए उठा लिया। उधर, व्यापारी के परिवारीजनों की शिकायत पर लोकल पुलिस अपहरण की आशंका पर व्यापारी को तलाश करने लगी। इस मामले में अंबेडकरनगर की एसपी ने 4 पुलिसवालों पर ऐक्शन लिया है।

UP Police News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइच के एक व्यापारी को स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना पूछताछ के लिए उठाना पुलिसवालों को भारी पड़ गया। इस घटना के बाद गोरखपुर और अंबेडकरनगर की एसओजी टीमों के बीच विवाद की स्थिति आ गई थी। पूरा मामला सामने आने के बाद रविवार को अंबेडकरनगर की एसपी प्राची सिंह ने इस पर ऐक्शन लिया। उन्होंने स्वाट और सर्विलांस सेल से जुड़े चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन भेज दिया है। इस ऐक्शन से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायी श्रवण कुमार को अंबेडकरनगर की एसओजी एक मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। व्यापारी के अचानक लापता होने पर परिजनों ने गोरखपुर पुलिस को अपहरण की आशंका जताते हुए सूचना दी। इसके बाद गोरखपुर पुलिस और एसओजी टीम उसकी तलाश में जुट गई। तलाश के दौरान गोरखपुर की एसओजी टीम अंबेडकरनगर के अकबरपुर स्थित पटेलनगर तिराहे पर पहुंची, जहां दोनों जिलों की एसओजी टीमें आमने-सामने आ गईं। बताया जा रहा है कि व्यापारी को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होने लगी। थोड़ी देर बाद एक समय ऐसा आया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना की सूचना मिलने पर गोरखपुर के एसपी डॉ. कौस्तुभ और अंबेडकरनगर की एसपी प्राची सिंह ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।

बाद में स्पष्ट हुआ कि व्यापारी को अंबेडकरनगर में दर्ज एक मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था, जबकि गोरखपुर पुलिस अपहरण की सूचना के आधार पर कार्रवाई कर रही थी। मामले की समीक्षा के बाद एसपी प्राची सिंह ने प्रभारी स्वाट टीम उपनिरीक्षक अजीत कुमार पांडे, एसओजी के मुख्य आरक्षी महेश प्रताप सिंह, सर्विलांस सेल के मुख्य आरक्षी मनीष कुमार और मुख्य आरक्षी लल्लू यादव को पुलिस लाइन भेज दिया। ऐसा माना गया कि एसओजी को व्यापारी को उठाने से पहले लोकल पुलिस को सूचना जरूर देनी चाहिए थी। लोकल पुलिस को जानकारी होती तो यह स्थिति नहीं आती।