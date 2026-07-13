Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी: SP प्राची सिंह ने 4 पुलिसवालों को किया लाइन हाजिर, व्यापारी को बिना सूचना उठाना भारी पड़ा

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर/ अंबेडकरनगर
Follow us on Google News
share

अंबेडकरनगर की एसओजी ने गोरखपुर के पिपराइच के एक व्यापारी को बिना लोकल पुलिस को सूचना दिए पूछताछ के लिए उठा लिया। उधर, व्यापारी के परिवारीजनों की शिकायत पर लोकल पुलिस अपहरण की आशंका पर व्यापारी को तलाश करने लगी। इस मामले में अंबेडकरनगर की एसपी ने 4 पुलिसवालों पर ऐक्शन लिया है।

यूपी: SP प्राची सिंह ने 4 पुलिसवालों को किया लाइन हाजिर, व्यापारी को बिना सूचना उठाना भारी पड़ा

UP Police News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइच के एक व्यापारी को स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना पूछताछ के लिए उठाना पुलिसवालों को भारी पड़ गया। इस घटना के बाद गोरखपुर और अंबेडकरनगर की एसओजी टीमों के बीच विवाद की स्थिति आ गई थी। पूरा मामला सामने आने के बाद रविवार को अंबेडकरनगर की एसपी प्राची सिंह ने इस पर ऐक्शन लिया। उन्होंने स्वाट और सर्विलांस सेल से जुड़े चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन भेज दिया है। इस ऐक्शन से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायी श्रवण कुमार को अंबेडकरनगर की एसओजी एक मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। व्यापारी के अचानक लापता होने पर परिजनों ने गोरखपुर पुलिस को अपहरण की आशंका जताते हुए सूचना दी। इसके बाद गोरखपुर पुलिस और एसओजी टीम उसकी तलाश में जुट गई। तलाश के दौरान गोरखपुर की एसओजी टीम अंबेडकरनगर के अकबरपुर स्थित पटेलनगर तिराहे पर पहुंची, जहां दोनों जिलों की एसओजी टीमें आमने-सामने आ गईं। बताया जा रहा है कि व्यापारी को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होने लगी। थोड़ी देर बाद एक समय ऐसा आया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना की सूचना मिलने पर गोरखपुर के एसपी डॉ. कौस्तुभ और अंबेडकरनगर की एसपी प्राची सिंह ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।

ये भी पढ़ें:UP Rain: आज यूपी के 13 जिलों में बारिश, 4 दिन रिमझिम फुहार; फिर लगेगा लंबा ब्रेक

बाद में स्पष्ट हुआ कि व्यापारी को अंबेडकरनगर में दर्ज एक मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था, जबकि गोरखपुर पुलिस अपहरण की सूचना के आधार पर कार्रवाई कर रही थी। मामले की समीक्षा के बाद एसपी प्राची सिंह ने प्रभारी स्वाट टीम उपनिरीक्षक अजीत कुमार पांडे, एसओजी के मुख्य आरक्षी महेश प्रताप सिंह, सर्विलांस सेल के मुख्य आरक्षी मनीष कुमार और मुख्य आरक्षी लल्लू यादव को पुलिस लाइन भेज दिया। ऐसा माना गया कि एसओजी को व्यापारी को उठाने से पहले लोकल पुलिस को सूचना जरूर देनी चाहिए थी। लोकल पुलिस को जानकारी होती तो यह स्थिति नहीं आती।

ये भी पढ़ें:बेटी के पैदा होने से 2 घंटे पहले पिता की मौत; पत्नी बेखबर, साले ने भी गंवाई जान
ये भी पढ़ें:बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले मैदान में उतारेगी ढाई करोड़ सदस्य, बना प्लान
ये भी पढ़ें:यूपी में नौकरी चाहने वालों के लिए गुड न्यूज, कल-परसों सभी जिलों में मिलेगा मौका
ये भी पढ़ें:15 एडीओ पंचायत और150 पंचायत सचिवों की सैलरी रोकने का आदेश, लापरवाही पड़ी भार

यह थी पुलिस की चूक

अंबेडकरनगर की एसओजी ने गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र से व्यवसायी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी। इसी वजह से परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए गोरखपुर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के अभाव में गोरखपुर पुलिस व्यवसायी की तलाश में जुट गई और अंबेडकरनगर पहुंचने पर दोनों जिलों की एसओजी टीमों के बीच गलतफहमी के कारण विवाद हो गया। बाद में जांच में स्पष्ट हुआ कि व्यवसायी से एक दर्ज मुकदमे में पूछताछ की जा रही थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up Police News UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।