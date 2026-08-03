Ambedkar Nagar News: शिवपाल से मिले युवा सपा नेता हर्षित
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के युवा सपा नेता हर्षित यादव ने लखनऊ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव से मुलाकात की। शिवपाल यादव ने हर्षित को क्षेत्र में पीड़ितों की सहायता करने और पार्टी को मजबूत करने का निर्देश दिया। हर्षित ने पार्टी की मजबूती के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का वादा किया।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर विधानसभा के युवा सपा नेता हर्षित यादव ने लखनऊ में सपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने हर्षित यादव से पार्टी को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में पीड़ितों के सहयोग के लिए संघर्ष करने का निर्देश दिया। युवा सपा नेता ने पार्टी की मजबूती के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने वादा किया।
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