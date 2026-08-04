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Ambedkar Nagar News: पुरानी रंजिश में खुरपे से हमला, युवक की आंख के पास आई गंभीर चोट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के जैतपुर थाना क्षेत्र के शिवपाल गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर खुरपे से हमला किया गया। पीड़ित अनूप गौड़ ने पुलिस से शिकायत की कि आरोपी द्वारा उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Ambedkar Nagar News: पुरानी रंजिश में खुरपे से हमला, युवक की आंख के पास आई गंभीर चोट

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अम्बेडकरनगर के जैतपुर थाना क्षेत्र के शिवपाल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर खुरपे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। शिवपाल गांव निवासी पीड़ित अनूप गौड़ ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गांव के ही दयाशंकर दूबे ने पहले उससे गाली-गलौज की और फिर डंडे व लात-घूंसों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुरपे से हमला कर उसकी बाईं आंख के पास गंभीर चोट पहुंचा दी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया।

घटना की सूचना पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसओ जैतपुर प्रेमचंद ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

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