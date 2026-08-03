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Ambedkar Nagar News: आपत्तिजनक पोस्ट करने पर युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: जलालपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट डालने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आईटी एक्ट के तहत की गई है। आरोपी मो.कामिल अंसारी को न्यायालय में पेश किया गया और फिर उसे जिला कारागार भेज दिया गया।

Ambedkar Nagar News: आपत्तिजनक पोस्ट करने पर युवक गिरफ्तार

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा सोशल मीडिया नीति के अनुपालन में चलाए जा रहे सोशल मीडिया निगरानी अभियान के तहत जलालपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभद्र एवं आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जलालपुर में आईटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे से सम्बन्धित आरोपी नगपुर खास निवासी मो.कामिल अंसारी पुत्र नेहाल अहमद को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट जलालपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से रिमांड प्राप्त होने के बाद विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे जिला कारागार भेज दिया गया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप, उपनिरीक्षक वंदना सरोज, हेड कांस्टेबल मुंशीलाल यादव शामिल रहे।

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