Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: अश्लील हरकत व बालिकाओं से छेड़छाड़ में युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: भीटी। पुलिस ने कटेहरी रामदेव जनता इंटर कॉलेज के पास सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली बालिकाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक देवांश यादव की टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Ambedkar Nagar News: अश्लील हरकत व बालिकाओं से छेड़छाड़ में युवक गिरफ्तार

Ambedkar Nagar News: भीटी। अहिरौली थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली बालिकाओं पर फब्तियां कसने, अश्लील गाने गाने तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक देवांश यादव पुलिस टीम के साथ चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान कटेहरी रामदेव जनता इंटर कॉलेज के पास एक युवक अभद्र टिप्पणी कर रहा था। पुलिस ने समीर पुत्र खालिद अली निवासी मिश्रगंजपुर अहिरौली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: छात्राओं से अभद्रता करने वाला गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: स्कूल जाती छात्राओं पर फब्तियां कसने वाला मनचला गिरफ्तार, मिशन शक्ति टीम की त्वरित कार्रवाई
ये भी पढ़ें:एंटी रोमियो अभियान में दो मनचले गिरफ्तार, महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।