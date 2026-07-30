Ambedkar Nagar News: अश्लील हरकत व बालिकाओं से छेड़छाड़ में युवक गिरफ्तार

Ambedkar Nagar News: अश्लील हरकत व बालिकाओं से छेड़छाड़ में युवक गिरफ्तार
Ambedkar Nagar News: भीटी। पुलिस ने कटेहरी रामदेव जनता इंटर कॉलेज के पास सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली बालिकाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक देवांश यादव की टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
Ambedkar Nagar News: भीटी। अहिरौली थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली बालिकाओं पर फब्तियां कसने, अश्लील गाने गाने तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक देवांश यादव पुलिस टीम के साथ चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान कटेहरी रामदेव जनता इंटर कॉलेज के पास एक युवक अभद्र टिप्पणी कर रहा था। पुलिस ने समीर पुत्र खालिद अली निवासी मिश्रगंजपुर अहिरौली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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