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Ambedkar Nagar News: राजबली यादव की जयंती मनाएगी यादव महासभा राजबली यादव की जयंती मनाएगी यादव महासभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा अम्बेडकरनगर की एक बैठक शुक्रवार को जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

Ambedkar Nagar News: राजबली यादव की जयंती मनाएगी यादव महासभा राजबली यादव की जयंती मनाएगी यादव महासभा

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा अम्बेडकरनगर की एक बैठक शुक्रवार को जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी नौ अगस्त को पूर्व विधायक एवं समाजवादी नेता स्वर्गीय राजबली यादव की जयंती को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार यादव ने कहा कि संघर्ष, समर्पण और समाजवाद के प्रतीक रहे स्व. राजबली यादव की जयंती उनके पैतृक गांव गोहन्ना जलालपुर स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ क्रांति दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने समाज के सभी लोगों, शुभचिंतकों एवं क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर इसे ऐतिहासिक और सफल बनाने की अपील की।

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बैठक में राजनाथ सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिकेश यादव, प्रदेश महासचिव विवेक यादव सहित सुभाष साहब, महेंद्र यादव, आलोक यादव, श्रीराम सागर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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