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Ambedkar Nagar News: महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार के प्रति जागरूक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: सैदापुर के लारपुर गांव में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं एवं किशोरियों को सुरक्षा, अधिकारों और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और ऑनलाइन अपराधों के बारे में जागरूक किया और हेल्पलाइन नंबर साझा किए।

Ambedkar Nagar News: महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार के प्रति जागरूक किया

Ambedkar Nagar News: सैदापुर। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के लारपुर गांव में रविवार को आयोजित बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं और किशोरियों को सुरक्षा, अधिकारों एवं साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों से बचने के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना बिना झिझक तत्काल पुलिस को दें। इस दौरान महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान महिलाओं और किशोरियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

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