Ambedkar Nagar News: घर में घुसकर महिला को पीटने में तीन पर केस
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के भीटी क्षेत्र में, प्रतापीपुर गांव की निवासी स्नेहलता के साथ पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट की। पहले गाली-गलौज करने के बाद, उन्होंने उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने दिलीप तिवारी, स्वीटी, और फूल कुमारी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। घर में घुसकर महिला की पिटाई करने के मामले में भीटी पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामला भीटी थाना क्षेत्र के प्रतापीपुर गांव का है। गांव निवासी स्नेहलता ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गत दिवस रंजिश को लेकर पड़ोसी गाली गलौज करने लगे। विरोध पर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। जान बचाने के लिए वह घर के अंदर भागी तो आरोपियों ने वहां पहुंचकर भी उसकी पिटाई की। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दिलीप तिवारी, स्वीटी व फूल कुमारी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि छानबीन की जा रही है।
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