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Ambedkar Nagar News: मुख्य मार्ग पर दूषित जलजमाव से परेशान ग्रामीणों में रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: विद्युतनगर के मोहरिया गांव में बरसात के बाद दूषित जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। गांव में मच्छरों की संख्या बढ़ने से महामारी फैलने की संभावना है। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से नाली निर्माण की मांग की है।

Ambedkar Nagar News: मुख्य मार्ग पर दूषित जलजमाव से परेशान ग्रामीणों में रोष

Ambedkar Nagar News: विद्युतनगर, संवाददाता। तहसील टांडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुन्थर के मजरा मोहरिया गांव के मुख्य मार्ग पर बरसात का दूषित जल जमाव हो जाने से आम लोगो को जबरदस्त समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूषित जल जमाव से जहां एक तरफ गांव के लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है जिसके कारण महामारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। गांव वासियों ने समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से जल निकासी के लिए इंटरलॉकिंग मार्ग के किनारे नाली बनवाने की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पुन्थर के मजरा मोहरिया में कुर्मी ,चौहान, बढ़ई ब्राह्मण सहित अन्य जाति के लोगों का लगभग 200 घर है जिसकी आबादी लगभग चार सौ के आसपास है।

गांव के लोगों के आवागमन के लिए गांव की आबादी के मुख्य मार्ग इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। इस संपर्क के अगल-बगल गांव के जल निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं हुआ है। जिसके कारण बरसात में गांव के लोगों के घरों का दूषित जल जमाव हो गया है।जिससे गांव के लोगो को जहां आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।वही दूषित जल जमाव होने से मच्छरों का जबरदस्त प्रकोप बढ़ गया है वही महामारी फैलने की संभावना बढ़ गई। मेवालाल वर्मा राज भवन वर्मा प्रेम देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि दूसरी जल जमाव के कारण अब तक कई बच्चे गिरकर चोट ग्रस्त हो चुके हैं।

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