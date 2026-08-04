Ambedkar Nagar News: बार एसोसिएशन अध्यक्ष समेत 15 प्रत्याशियों का भाग्य आज होगा मतपेटियों में बंद
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में बुधवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 15 पदों के लिए मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए 5 वरिष्ठ अधिवक्ता और सचिव पद के लिए 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। जिला बार एसोसिएशन में अध्यक्ष समेत 15 पदों के लिए बुधवार को मतदान होगा। बार की प्रतिष्ठा परक सीट अध्यक्ष पद के लिए पांच वरिष्ठ अधिवक्ता जबकि सचिव के एक पद लिए के लिए आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहकर अपनी किश्तमत आजमा रहे हैं। वहीं मतदान के पूर्व मतदाताओं के बूथ एवं अन्य व्यवथाओं के लिए मंगलवार की देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी/बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी/सचिव अरविन्द कुमार त्रिपाठी लगे रहे। 707 मतदाता वाले बार एसोसिएशन में अध्यक्ष के एक पद के लिए पांच प्रत्याशी जिसमें अनिल कुमार द्विवेदी, मोहन लाल, योगेन्द्र प्रताप सिंह, संजय कुमार त्रिपाठी एवं सुनील कुमार यादव जबकि सचिव के एक पद के लिए आठ अधिवक्ता जिसमें अनिल कुमार वर्मा, देवतादीन गौड़, महावीर जायसवाल, राकेश कुमार चतुर्वेदी, राज नारायन गिरी, विनय कुमार तिवारी, संगम लाल और सुधांशु कुमार पांडेय चुनाव मैदान में हैं।
प्रमुख पदों के प्रत्याशी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद के लिए दो दावेदार रामतीरथ चौहान एवं संजय कुमार चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष के दो पद जिसमें एक महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित होने के बाद भी किसी महिला अधिवक्ता के नामांकन न करने से रिक्त है जबकि एक पुरुष पद पर दो दावेदार ताराकांत उपाध्याय और विजय नारायण त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं। सह सचिव के तीन पदों में एक पद महिला के लिए आरक्षित है इसके वावजूद दो महिला अधिवक्ता द्वारा दावेदारी जता दिए जाने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। सह सचिव तीन पद के लिए दर्जन भर प्रत्याशी जिसमें अजय भारती, अवधेश पांडेय, उत्कर्ष उपाध्याय, गोपाल जी उपाध्याय, मोनिका भारती, मो. मुजक्किर खान, रमेश गौड़, राजितराम कन्नौजिया, विमल प्रकाश श्रीवास्तव, संजय कुमार पांडेय, पूजा वर्मा एवं संगीता चुनाव मैदान में हैं।
मतदान की प्रक्रिया
वरिष्ठ कार्यकारणी सदस्य के सृजित छह पदों जिसमें दो पद महिला के लिए आरक्षित होने के बावजूद पद के सापेक्ष पांच दावेदार जिसमें रणबीर भाई पटेल, राजेश कुमार यादव, राम प्रसाद, रामदीन दास व ललित कुमार तिवारी जबकि कनिष्ठ कार्यकारणी सदस्य के लिए सृजित छह पदों जिसमें दो पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद महज पूजा यादव के नामांकन करने से वह निर्विरोध चुनी गई जबकि चार पदों के लिए छह दावेदार जिसमें अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार, रमेश यादव, रोहित श्रीवास्तव, विपुल देव सिंह एवं सिफत हुसैन चुनाव में रहकर अपनी किश्मत आजमा रहे हैं। अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पांच अगस्त को 10 बजे से चार बजे तक मतदान होगा और दूसरे दिन यानि छह अगस्त को 10 बजे से मतगणना कराके परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
मतदाता बूथों की जानकारी
इनसेट की खबरें
707 मतदाताओं के लिए बनाए गए हें आठ बूथ
जिला बार एसोसिएशन के बुधवार को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां मंगलवार को देर शाम पूर्ण कर लेने का दावा निर्वाचन अधिकारी ने किया है। 707 मतदाताओं के लिए आठ बूथ बनाए गए हैं जहां बार के सदस्य अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बूथ संख्या एक पर क्रमांक एक से 225 तक अधिवक्ता जबकि बूथ संख्या दो पर क्रमांक 226 से 450 तक, तीन पर 451 से 675, बूथ संख्या चार पर 676 से 900, बूथ संख्या पांच पर 901 से 1125, बूथ संख्या छह पर 1126 से 1350, बूथ संख्या सात पर 1351 से 1575 तक तथा बूथ संख्या आठ पर 1576 से 1707 तक के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मत देने की प्रक्रिया
एकल वोट नहीं होगा मान्य
बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में एक वोट मान्य नहीं होगा। निवार्चन अधिकारी व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अध्यक्ष, सचिव एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए एक-एक वोट देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ कार्यकारणी सदस्य एवं कनिष्ठ कार्यकारणी सदस्य पद के लिए चार-चार वोट, उपाध्यक्ष पद पर एक वोट, सह सचिव अनारक्षित दो वोट एवं सह सचिव महिला आरक्षित में एक वोट देना अनिवार्य होगा।
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