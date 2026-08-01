Ambedkar Nagar News: कोरियर डिलीवरी वाले दो युवकों पर जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज कोरियर डिलीवरी वाले दो युवकों पर जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर,अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अम्बेडकरगनर के कटका थाना क्षेत्र में कोरियर डिलीवरी का कार्य करने वाले दो युवकों पर दर्जनभर लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से दोनों की पिटाई की। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद उन्हें जबरन शराब की बोतल हाथ में पकड़ाकर वीडियो भी बनाया और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद व अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाभापार निवासी शुभम यादव पुत्र चंद्रभूषण यादव ने कटका थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वह अपने साथी शिवम यादव के साथ कोरियर पार्सल डिलीवरी का काम करता है। 31 जुलाई की देर शाम दोनों जदवापुर मोड़ थाना कटका के पास रिटर्न पार्सलों का हिसाब-किताब तैयार कर रहे थे। तभी चार मोटरसाइकिलों से सवार होकर करीब 11-12 लोग लाठी-डंडा और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और बिना किसी बात के गाली-गलौज करने लगे。