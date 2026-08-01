Ambedkar Nagar News: कालेपुर महुवल के ग्रामीणों ने स्थाई रास्ते के लिए तहसील में किया प्रदर्शन
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर के कालेपुर महुवल के ग्रामीणों ने स्थायी सार्वजनिक मार्ग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या का हल निकालने की अपील की। ग्रामीणों का कहना है कि वैध और सुरक्षित मार्ग का अभाव है।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। जलालपुर तहसील क्षेत्र के कालेपुर महुवल के ग्रामीणों ने शनिवार को तहसील परिसर पहुंचकर स्थायी सार्वजनिक मार्ग की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक आने-जाने के लिए कोई वैध एवं सुरक्षित सार्वजनिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जिस रास्ते से लोग आवागमन करते हैं, उसके दोनों ओर मार्ग तो मौजूद है, लेकिन बीच का हिस्सा निजी खाताधारकों की खतौनी में दर्ज होने के कारण आए दिन विवाद और आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है।
ग्रामीणों ने मांग की कि गांव के आसपास उपलब्ध बंजर भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर चिन्हांकन कर उसी से होकर स्थायी सार्वजनिक मार्ग बनाया जाए। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के किनारे जल निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया जाए, ताकि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। उप जिलाधिकारी मधुमिता सिंह ने बताया कि मामले की राजस्व विभाग से जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक मार्ग की व्यवस्था संभव होने पर ग्रामीणों को राहत दिलाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।