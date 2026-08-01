Ambedkar Nagar News: जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत हो गई। बताया जाता है कि गांव निवासी सालिकराम (60) पुत्र झपसी ने बीते शुक्रवार को कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे घर पहुंचते पहुंचते हालत ज्यादा खराब हो गई। परिजन उन्हें महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सालिकराम की मौत से पत्नी मालती देवी, पुत्र विशाल व विजय कुमार का रो-रोकर बुरा हाल है। सालिकराम नशे का आदी बताया जा रहा है।
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