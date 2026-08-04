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Ambedkar Nagar News: वीएचपी की बैठक में हुई नए दायित्वों की घोषणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में विश्व हिन्दू परिषद की दो दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में नए जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई और समाज सेवा, हिन्दुत्व रक्षा, व संगठनात्मक कार्यों में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। प्रमुख कार्यकर्ताओं में संजय त्रिपाठी, दिनेश मौर्य, और मीरा पांडेय जैसे सदस्य शामिल हैं।

Ambedkar Nagar News: वीएचपी की बैठक में हुई नए दायित्वों की घोषणा

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। विश्व हिन्दू परिषद (अवध प्रांत) की दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। इसी प्रांतीय बैठक में जिला कार्यकारिणी के नए दायित्वों की अधिकारिक घोषणा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से समाज सेवा, हिन्दुत्व रक्षा और संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं को नए पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसमें संजय त्रिपाठी, दिनेश मौर्य, विजय दुबे, त्रिलोक सिंह व मीरा पांडेय को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अक्षत पाठक को जिला प्रचार प्रसार प्रमुख का दायित्व दिया गया। संजय पांडेय को जिला संयोजक (बजरंग दल), जबकि आलोक चौरसिया को जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई।

अंजलि दुरिया को जिला संयोजिका (दुर्गा वाहिनी) की कमान सौंपी गई।

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