Ambedkar Nagar News: प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा व्यापारियों का मुद्दा:कंछल

Ambedkar Nagar News: जलालपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद बनवारी लाल कंछल का स्वागत मालीपुर रोड स्थित एक मैरिज लान में जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने माल्यार्पण कर किया। पूर्व सांसद कंछल ने व्यापारियों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह राज्य सरकार के समक्ष उद्योग-व्यापार से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से व्यापारियों में उत्साह है। उनके मार्गदर्शन से व्यापारिक हितों की रक्षा को नई दिशा मिलेगी। इस दौरान जिला महामंत्री आदित्य गोयल, कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रहरि, जिला मंत्री शंभु गुप्त, मोहन जायसवाल, देवेन्द्र मिश्र, मनोज पांडे, राम वृक्ष भार्गव, सृजन अग्रहरि सहित तमाम पदाधिकारी एवं व्यापारी मौजूद रहे।