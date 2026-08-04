Ambedkar Nagar News: यूपी एसएसएफ जवान चंदन के अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, नम आंखों से दी गई विदाई

Ambedkar Nagar News: यूपी एसएसएफ जवान चंदन के अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, नम आंखों से दी गई विदाई
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, अम्बेडकरनगर में यूपी एसएसएफ के जवान चंदन कुमार की सड़क हादसे में मृत्यु से गांव में मातम छा गया। चंदन की पार्थिव देह सोमवार रात गांव पहुंची और अंतिम संस्कार मंगलवार को जगरदेव बाबा घाट पर किया गया। उनकी पत्नी और माँ गहरे दुःख में हैं।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, अम्बेडकरनगर,संवाददाता। अब बिटिया से कौन कहेगा कि उसके पापा कभी वापस नहीं आएंगे... यह कहते हुए एकडल्ला गांव की महिलाओं की आंखें भर आईं।
दुर्घटना का वर्णन
श्रावस्ती में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले यूपी एसएसएफ के जवान चंदन कुमार की पार्थिव देह सोमवार देर रात गांव पहुंची तो पूरा माहौल मातम में बदल गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और परिजनों की चीख-पुकार सुन हर आंख नम हो गई। मंगलवार को बंदीपुर स्थित जगरदेव बाबा घाट पर पूरे गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कटका थाना क्षेत्र के एकडल्ला निवासी चंदन कुमार (2019 बैच), स्वर्गीय राम आसरे के पुत्र थे और यूपी एसएसएफ में आरक्षी के पद पर तैनात थे। पिछले करीब दो वर्षों से उनकी तैनाती श्रावस्ती एयरपोर्ट स्थित नवीन मॉडर्न पुलिस थाने के क्षेत्र में थी। सोमवार को एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर ड्यूटी के दौरान रील बनाते हुए तेज रफ्तार बाइक सवार युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल चंदन को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों को शव सौंपने से पहले श्रावस्ती पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी गई।जहां जवान की पत्नी भी मौजूद रही।
अंतिम विदाई
मंगलवार सुबह जैसे ही पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए घर से निकला, पूरा गांव नम आंखों से अपने लाल को विदा करने उमड़ पड़ा। मां राम देवी बेटे के शव से लिपटकर बार-बार बेसुध हो रही थीं। पत्नी रेखा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तीन वर्षीय बेटी प्राची कभी मां की गोद तो कभी लोगों के बीच मासूमियत से खेलती रही। उसे यह एहसास भी नहीं था कि जिसके इंतजार में वह अक्सर दरवाजे की ओर देखती थी, वह पिता अब कभी घर नहीं लौटेंगे।
परिवार का दुख
चंदन अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। चार बहनों शशिकला, सपना, सलोनी और स्नेहा में वही अकेले भाई थे। दो बहनों की शादी हो चुकी है। पिता का साया पहले ही उठ चुका था और अब परिवार का सबसे बड़ा सहारा भी हमेशा के लिए चला गया。
अंतिम संस्कार की स्थिति
बंदीपुर स्थित जगरदेव बाबा घाट पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कटका थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल, पूर्व विधायक सुभाष राय, जिला पंचायत सदस्य जय प्रकाश, बसपा नेता समीर चौधरी,श्रावस्ती से आये साथी जवान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी और ग्रामीण मौजूद रहे।
सामान्य प्रश्न
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