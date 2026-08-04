Ambedkar Nagar News: पूजा का फूल लेकर आ रही महिला को वाहन ने रौंदा, मौके पर हुई मौत

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। रफ्तार का कहर हुआ है। विधवा की मौत हो गई है। पिता के अब चार बच्चों के सिर से माता का साया भी उठ गया है। बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है। हादसा मंगलवार के भोर में थाना बेवाना के निकट तिराहे पर हुआ। अकबरपुर दोस्तपुर मार्ग के बेवाना के निकट मंगलवार के भोर में करीब पांच बजे भीषण हादसा हुआ। तिराहे पर मकान बनवाकर रहने और दुकान चलाकर बच्चों का लालन पालन करने वाली बेवा कमला मोदनवाल पूजा के लिए फूल तोड़कर लौट रही थी। पीछे से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ओर आए वाहन ने टक्कर मार दी।पीछे से अज्ञात वाहन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कमला करीब पांच फुट ऊपर तक गई और दूर पोल से टकरा गई। वाहन टक्कर के बाद फरार हो गई। कमला देवी (60) बेवा कन्हैयालाल मोदनवाल को आनन फानन में एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। जहां अनुमान के अनुसार ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। दोपहर बाद पोस्टमार्टम हुआ। शाम को शव परिजनों को सौंप दिया गया。