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Ambedkar Nagar News: पूजा का फूल लेकर आ रही महिला को वाहन ने रौंदा, मौके पर हुई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में एक विधवा कमला मोदनवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह हुआ, जब वह पूजा के लिए फूल तोड़कर लौट रही थी। पीछे से एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कमला के चार बच्चे हैं, जो अब मातृसाया से वंचित हो गए हैं।

Ambedkar Nagar News: पूजा का फूल लेकर आ रही महिला को वाहन ने रौंदा, मौके पर हुई मौत

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। रफ्तार का कहर हुआ है। विधवा की मौत हो गई है। पिता के अब चार बच्चों के सिर से माता का साया भी उठ गया है। बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है। हादसा मंगलवार के भोर में थाना बेवाना के निकट तिराहे पर हुआ। अकबरपुर दोस्तपुर मार्ग के बेवाना के निकट मंगलवार के भोर में करीब पांच बजे भीषण हादसा हुआ। तिराहे पर मकान बनवाकर रहने और दुकान चलाकर बच्चों का लालन पालन करने वाली बेवा कमला मोदनवाल पूजा के लिए फूल तोड़कर लौट रही थी। पीछे से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ओर आए वाहन ने टक्कर मार दी।पीछे से अज्ञात वाहन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कमला करीब पांच फुट ऊपर तक गई और दूर पोल से टकरा गई। वाहन टक्कर के बाद फरार हो गई। कमला देवी (60) बेवा कन्हैयालाल मोदनवाल को आनन फानन में एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। जहां अनुमान के अनुसार ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। दोपहर बाद पोस्टमार्टम हुआ। शाम को शव परिजनों को सौंप दिया गया。

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दो दशक पहले पति की हो चुकी है मौत

मृतका के परिवार में एकमात्र पुत्र आकाश मोदनवाल है। वह घर के सामने फास्ट फूड की दुकान करता है। उसकी अभी हाल ही में शादी हुई है। वहीं तीन पुत्रियां माया, निशा और शालिनी में अभी सबसे छोटी बेटी शालिनी का विवाह नहीं हुआ है। कन्हैयालाल मोदनवाल की करीब दो दशक पहले ही मौत हो चुकी है। कमला घर में दुकानकर बच्चों को पढ़ाया था। साथ बेटे के साथ दो बेटियों की शादी भी की थी। हादसे की अभी थाने में तहरीर नहीं दी गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि विधिक कार्रवाई हो रही है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हादसा कब हुआ?
हादसा मंगलवार के भोर में हुआ।
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