Ambedkar Nagar News: नगर पालिका ने कार्य किया मगर विद्युत विभाग ने नहीं लगाई खम्भों पर पन्नी
Ambedkar Nagar News: टांडा नगर पालिका परिषद ने नगर के प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट के पोलों पर प्लास्टिक की पन्नी लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। बारिश के मौसम में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विद्युत विभाग की ओर से अभी तक पोलों पर पन्नी नहीं लगाई गई है, जिससे समस्या बनी हुई है।
Ambedkar Nagar News: विद्युतनगर, संवाददाता। हिंदुस्तान में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पालिका परिषद टांडा ने नगर के प्रमुख मार्गों पर लगे स्ट्रीट लाइट के पोलों पर प्लास्टिक की पन्नी युद्ध स्तर से लगवाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ विद्युत विभाग ने अभी भी नगर में लगे विद्युत पोलों पर प्लास्टिक की पन्नी लगवाने का काम शुरू नहीं किया है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा का खतरा बना का बना रह गया है। नगर पालिका परिषद टांडा क्षेत्र में टांडा फैजाबाद मुख्य मार्ग पर अलीगंज हंस तिराहा, धुरयहिया से छज्जापुर, मछली पुल, चौक घंटाघर से बालाजी मेडिकल स्टोर, भारतीय स्टेट बैंक, तहसील मुख्यालय तिर्वा पुल, चिंतौरा चौराहा एवं धुरयहिया से मदीना कोल्ड स्टोरेज, ताज तिराहा रोडवेज बस स्टैंड होते हुए जुबेर चौराहा, जुबेर चौराहा से बालाजी मेडिकल स्टोर, जुबेर चौराहा से टांडा अकबरपुर मुख्य मार्ग पर के कश्मीरिया चौराहा पुलिस बूथ के प्रमुख मार्गों पर नगर पालिका ने लगभग 225 स्ट्रीट लाइट लगाई हैं।
बारिश के मौसम में विद्युत पोल एवं स्ट्रीट लाइट के पोलों से किसी भी आम नागरिक एवं कांवरिया की भी विद्युत से सुरक्षा का खतरा न हो, इसकी रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में नगर में लगे विद्युत एवं स्ट्रीट लाइट के फूलों पर प्लास्टिक की पन्नी लगवाने का काम नगर पालिका प्रशासन एवं विद्युत विभाग से किया जाता रहा है। नगर में लगे कई विद्युत ट्रांसफार्मर पर सुरक्षा के लिए जाली लगाने का प्रबंध नहीं किया गया। हिंदुस्तान ने नागरिकों कि इस समस्या के निदान के लिए प्रमुखता से प्रकाशित कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। खबर प्रशासन के बाद आम नागरिकों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए नगर के प्रमुख मार्गों पर नगर पालिका ने लगाई गई स्ट्रीट लाइट के पोलों पर प्लास्टिक की पन्नी लगवाने का कार्य युद्ध स्तर से शुरू कर दिया है। दो एक दिन में नगर पालिका प्रशासन स्ट्रीट लाइट के पोलों पर प्लास्टिक की पन्नी लगवाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जनहित में हिंदुस्तान की ओर से किया गया कार्य सराहनीय है। सभी स्ट्रीट लाइटों के पोलों पर प्लास्टिक की पन्नी लगवाने का कार्य एक दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा। प्लास्टिक की पन्नी लगवाने का कार्य अवर अभियंता आशीष चौहान के नेतृत्व में नगर पालिका कर्मी कर रहे हैं।
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