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Ambedkar Nagar News: प्रभांशु पाण्डेय को राज्यपाल ने पहनाया स्वर्ण पदक, संस्कृत में जनपद का बढ़ाया मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: जहांगीरगंज, अंबेडकरनगर के प्रभांशु पाण्डेय ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से स्वर्ण पदक मिला। उनकी सफलता भगवान, माता-पिता और शिक्षकों के समर्थन का परिणाम है।

प्रभांशु पाण्डेय को राज्यपाल ने पहनाया स्वर्ण पदक, संस्कृत में जनपद का बढ़ाया मान
प्रभांशु पाण्डेय को राज्यपाल ने पहनाया स्वर्ण पदक, संस्कृत में जनपद का बढ़ाया मान

Ambedkar Nagar News: जहांगीरगंज,अम्बेडकरनगर, संवाददाता। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के 44वें दीक्षांत समारोह में जिले के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बिजली तिहायतपुर निवासी प्रतिभाशाली छात्र प्रभांशु पाण्डेय ने शानदार उपलब्धि हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। शास्त्री (बी.ए.) संस्कृत (नव्यव्याकरण) परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के करकमलों से स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

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प्रभांशु की पृष्ठभूमि

प्रभांशु पाण्डेय जनपद के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजली तिहायतपुर निवासी सुभाष पाण्डेय के पुत्र हैं। बचपन से ही संस्कृत अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि रही। कक्षा छह से वाराणसी में रहकर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और अपनी मेहनत, लगन तथा अनुशासन के बल पर विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपलब्धि हासिल की।

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समुदाय की प्रतिक्रियाएं

दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक मिलने की सूचना मिलते ही गांव समेत पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों, शिक्षकों, शुभचिंतकों और ग्रामीणों ने प्रभांशु की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे जनपद के लिए गौरव का क्षण बताया।

प्रभांशु का वक्तव्य

अपनी सफलता पर प्रभांशु पाण्डेय ने कहा कि यह सम्मान भगवान श्री गौरीकेदारेश्वर महादेव की कृपा, माता-पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के मार्गदर्शन और शुभचिंतकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने विशेष रूप से दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रेरणा स्रोत

अम्बेडकरनगर जैसे ग्रामीण जनपद से निकलकर सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक हासिल कर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रभांशु पाण्डेय क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं। उनकी उपलब्धि ने यह साबित किया है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और गुरुजनों के मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि प्रभांशु आगे भी संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रभांशु पाण्डेय ने किस विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है?
प्रभांशु पाण्डेय ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।
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