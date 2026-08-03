Ambedkar Nagar News: युवक के अपहरण के प्रयास और मारपीट पर मुकदमा
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर, संवाददाता। टांडा नगर के मोहल्ला छज्जापुर में करीब एक वर्ष पूर्व युवक के अपहरण
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर, संवाददाता। टांडा नगर के मोहल्ला छज्जापुर में करीब एक वर्ष पूर्व युवक के अपहरण का प्रयास और पिटाई के मामले में सीजेएम न्यायालय के आदेश पर अंतत: पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा है। आरोपियों के सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होने के कारण पुलिस कार्रवाई करने से परहेज कर रही थी। न्यायालय के आदेश के बाद चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अलीगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला फत्तूपट्टी निवासी मुकेश कुमार मौर्य पुत्र शिवराज मौर्य बीते नौ नवंबर 2025 को टांडा रोडवेज की तरफ आ रहे थे कि आदर्श चौराहे के पास चार पहिया वाहन से सुरेश कनौजिया पुत्र राम आधार कनौजिया निवासी मसेना थाना आलापुर, प्रदीप सैनी पुत्र राममूरत सैनी निवासी मोहल्ला सकरावल टांडा, सोनू गोस्वामी निवासी सिपाह थाना आलापुर और दुर्गेश कनौजिया पुत्र बेचई राम निवासी मोहल्ला नेहरूनगर टांडा उतरे और पुरानी रंजिश में मुकेश मौर्य की पिटाई करने लगे।
आरोपियों ने उसके अपहरण का प्रयास किया था। हल्ला गुहार पर जब लोग दौड़े तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले थे। मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा होने के कारण कोतवाली पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। पीड़ित मुकेश ने अंतत: अदालत की शरण ली। कोतवाल टांडा दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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