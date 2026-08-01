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Ambedkar Nagar News: किछौछा दरगाह के कल रात में निकलेगा चेहल्लुम जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ की दरगाह में मोहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस सोमवार रात को निकलेगा। लोग विभिन्न प्रांतों से जायरीनों की तरह आएंगे। ताजिया को दफनाने की प्रक्रिया मंगलवार रात को तालाब के किनारे की जाएगी। दरगाह कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

किछौछा दरगाह के कल रात में निकलेगा चेहल्लुम जुलूस
किछौछा दरगाह के कल रात में निकलेगा चेहल्लुम जुलूस

Ambedkar Nagar News: किछौछा, संवाददाता। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ की किछौछा दरगाह में मोहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस सोमवार रात में निकलेगा। मंगलवार रात में पवित्र तालाब नीर शरीफ के किनारे दरगाह शरीफ की ऐतिहासिक ताजिया बसखारी समेत क्षेत्र की सभी छोटी-बड़ी ताजियों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उधर, दो दिवसीय चेहल्लुम के जुलूस में शामिल होने के लिए देश के भिन्न-भिन्न प्रांतों व शहरों से जायरीनों पहुंचने का क्रम जारी है। दरगाह इंतेजामिया कमेटी के प्रमुख सदस्य सै.अजीज अशरफ ने बताया कि तीन अगस्त की रात नौ बजे आस्ताने से चेहल्लुम की ताजिया निकाली जाएगी। प्राचीन सलामी गेट के पास स्थित चैक पर यह ताजिया रखी जाएगी।

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चार अगस्त को स्थानीय कर्बला मैदान के चौक पर दर्शन के लिए ताजिया रखी जाएगी। शाम को कर्बला मैदान से दरगाह के आस्ताने के लिए चेहल्लुम का जुलूस रवाना होगा। रात्रि करीब आठ बजे दरगाह के तालाब के तट पर दरगाह, बसखारी समेत क्षेत्र की सभी छोटी-बड़़ी ताजियों को दफनाया जाएगा। सै.अजीज ने बताया कि चेहल्लुम के जुलूस के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं।

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