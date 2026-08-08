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Ambedkar Nagar News: बच्चों ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: देवरिया बाजार में, आलापुर तहसील परिसर में बच्चों ने नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जिसमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। इन बच्चों ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और नशे में वाहन न चलाने जैसे यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी ने नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया।

बच्चों ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया
बच्चों ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया

Ambedkar Nagar News: देवरिया बाजार। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आलापुर तहसील परिसर में एसडी मदर इंटरनेशनल स्कूल अन्नापुर के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। पंखुड़ी, खुशी, आयुषी यादव, माहम, प्रियांशी, अंशिका मिश्रा, आर्यन सिंह, प्रांजल, आलोक, मोहम्मद सिबटेन समेत अन्य छात्र छात्राओं ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्र-छात्राओं ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलापुर क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण यातायात नियमों की अनदेखी है।

थोड़ी सी सावधानी और नियमों का ईमानदारी से पालन अनेक अनमोल जिंदगियों को बचा सकता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य इंद्रमणि मिश्र, सरिता त्रिपाठी, अभिषेक मिश्र, जितेंद्र यादव, अजय यादव समेत अन्य मौजूद रहे।

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