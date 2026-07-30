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Ambedkar Nagar News: सर्पदंश से अधेड़ महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: भीटी के दुबौली महापारा गांव में एक अधेड़ महिला चंद्रावती (55) की सर्पदंश से मौत हो गई। धान की निराई के लिए जाते समय महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। घायल चंद्रावती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीटी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के परिवार में शोक का माहौल है।

Ambedkar Nagar News: सर्पदंश से अधेड़ महिला की मौत

Ambedkar Nagar News: भीटी। स्थानीय थाना क्षेत्र के दुबौली महापारा गांव में एक अधेड़ महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जाता है कि चंद्रावती (55) पत्नी कालीदीन गुरुवार की सुबह धान की निराई करने के लिए महापारा जा रही थी। रास्ते में उसे जहरीले सांप ने डस लिया। आसपास के लोगों ने चंद्रावती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीटी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंद्रावती के दो बड़े बेटों, दो बेटियों का विवाह हो चुका है, जबकि एक बेटी का विवाह अभी नहीं हुआ है। महिला की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है।

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