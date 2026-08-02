Ambedkar Nagar News: मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा शास्त्री नगर कॉलोनी, जिम्मेदार मौन
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर की शास्त्रीनगर कॉलोनी में साफ सफाई और सड़क की स्थिति बेहद खराब है। नालियों का गंदा पानी गलियों में फैला रहता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। बारिश में हालात और बिगड़ जाते हैं। यहां की मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। नगर के पॉश कॉलोनियों में शामिल शास्त्रीनगर कॉलोनी में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। यहां साफ सफाई व्यवस्था चौपट होने के साथ ही सड़कें क्षतिग्रस्त हैं तो नालियों पर पटिया न होने से हर समय हादसे की आशंका भी बनी रहती है। साथ ही नाली का गंदा पानी गलियों में फैला रहता है। बारिश के समय तो यहां स्थिति और खराब हो जाती है। साफ सफाई के अभाव में नालियां उफान पर होती है, जिससे आवागमन खासा प्रभावित होता है। नगर के टांडा रोड स्थित अकबरपुर विद्युत वितरण खंड के सामने बसी शास्त्रीनगर कॉलोनी पॉश कॉलोनियों में शुमार है। यहां शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारियों का आवास होने के साथ ही अस्पताल व अन्य प्रतिष्ठान हैं।
इसके बाद भी यहां कई मूलभूत सुविधाएं हद दर्जे तक बदहाल हो चुकी हैं। पॉश कॉलोनी होने के बाद भी यहां की सड़क कई स्थानों पर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जिसके चलते लोगों को आवागमन में खासी मुसीबत होती है। कॉलोनी के आखिरी छोर पर एक निजी अस्पताल भी है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सड़क की बदहाली से उनका दर्द और बढ़ जाता है। साफ सफाई व्यवस्था भी बेपटरी है। ब्लॉक के पीछे स्थित आईटीआई जाने वाली सड़क के पास हमेशा गंदगी का अंबार लगा रहता है। बारिश में यही कचरा इधर उधर फैलकर संक्रामक बीमारी का कारण बनता है। सबसे बड़ी समस्या यहां नालियों की साफ सफाई को लेकर है। कई स्थानों पर नालियों का अस्तित्व ही लगभग खत्म हो चुका है। संकरी नालियों की सफाई की भी समय पर नहीं होती है। ऐसे में गलियों व सड़कों पर अक्सर जलभराव बना रहता है। कई बार तो नाली की गंदगी सड़क पर फैल जाने से लोगों को आवागमन में खासी परेशानी होती है। इससे भी खराब स्थिति तब हो जाती है जब बारिश में नालियां उफान पर होती हैं और गंदा पानी लंबी दूर तक फैल जाता है। यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई, लेकिन जिम्मेदार कॉलोनी की इन समस्याओं को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।
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