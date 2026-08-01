Ambedkar Nagar News: नीलगाय से टकराकर बाइक सवार अधेड़ घायल

Ambedkar Nagar News: नीलगाय से टकराकर बाइक सवार अधेड़ घायल
Ambedkar Nagar News: जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक नीलगाय से टकराने से मोटरसाइकिल सवार कयूम (50) गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब कयूम जलालपुर से अपने घर लौट रहे थे। उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम सड़क पार कर रही नीलगाय से टकरा जाने से बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल-112 पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि परिजन घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए। घायल की पहचान मालीपुर थाना क्षेत्र के सुरहुरपुर बाजार निवासी कयूम (50) पुत्र नौशाद अली के रूप में हुई है। कयूम किसी आवश्यक कार्य से जलालपुर आए थे। देर शाम करीब सात बजे वह मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़ागांव के मलुकपुर और साहबपुरवा के बीच अचानक एक नीलगाय सड़क पार करने लगी।
कयूम जब तक बाइक को नियंत्रित कर पाते, उससे पहले ही उनकी मोटरसाइकिल नीलगाय से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन कयूम को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार जारी है।
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