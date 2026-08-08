Ambedkar Nagar News: बिगिनर्स कोर्स में शिक्षकों ने सीखे स्काउटिंग-गाइडिंग के गुर,स्काउट-गाइड गतिविधियों को बढ़ावा देने का किया आह्वान

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में आदर्श जनता इंटर कॉलेज टांडा में एक दिवसीय बिगिनर्स कोर्स का आयोजन किया गया। इस शिविर में शिक्षकों को स्काउटिंग एवं गाइडिंग का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि डॉ. तारा वर्मा ने विद्यालयों में स्काउटिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास संभव है।

बिगिनर्स कोर्स में शिक्षकों ने सीखे स्काउटिंग-गाइडिंग के गुर,स्काउट-गाइड गतिविधियों को बढ़ावा देने का किया आह्वान

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आदर्श जनता इंटर कॉलेज टांडा के प्रांगण में टांडा तहसील क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए एक दिवसीय बिगिनर्स कोर्स का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को स्काउटिंग एवं गाइडिंग की मूलभूत जानकारी देने के साथ ही विद्यालयों में इसकी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का संयोजन आदर्श जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार यादव ने किया। शिविर में टांडा तहसील के विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक-शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को स्काउटिंग एवं गाइडिंग के नियमों, अनुशासन और टीम भावना के संबंध में जानकारी दी गई。

शिविर संचालक शिविर संचालक तक्षशिला अकादमी के कब मास्टर बादल विश्वकर्मा तथा शिविर संचालिका मिश्रीलाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज की गाइड कैप्टेन निशात फातमा सिद्दीकी ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने स्काउटिंग एवं गाइडिंग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास किया जा सकता है।

विद्यार्थियों को स्काउटिंग से जोड़ने पर जोर शिविर के समापन समारोह में जिला मुख्यायुक्त डॉ. तारा वर्मा मुख्य अतिथि तथा आदर्श जनता इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राम तीरथ विश्वकर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट रवि प्रकाश चौधरी ने शिविर पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई।

मुख्य अतिथि डॉ. तारा वर्मा ने शिक्षक-शिक्षिकाओं को विद्यालयों में स्काउटिंग एवं गाइडिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग और गाइडिंग विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने शिक्षकों से प्रशिक्षण का लाभ अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

शिविर को सफल बनाने में स्काउट मास्टर पवन कुमार चौरसिया, ट्रेनिंग काउंसलर गाइड आरती यादव सहित स्काउट रोहन, आदित्य, रितेश व आयुष तथा गाइड सेजल, अंशिका और प्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समापन अवसर पर आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।