Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: अकबरपुर व रामनगर में स्काउट गाइड बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा एक दिवसीय बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नए यूनिट लीडर्स को स्काउटिंग इतिहास, संगठनात्मक जानकारी और शिक्षकों को स्काउट-गाइड गतिविधियों के महत्व पर प्रशिक्षण दिया गया। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व और सामाजिक सेवा की भावना बढ़ाने पर जोर दिया गया।

अकबरपुर व रामनगर में स्काउट गाइड बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला आयोजित
अकबरपुर व रामनगर में स्काउट गाइड बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला आयोजित

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में अकबरपुर और रामनगर तहसील में एक दिवसीय बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान विद्यालयों में स्काउट-गाइड गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा नए यूनिट लीडर्स को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना था। अकबरपुर तहसील में मां ब्रह्म देवी रमाशंकर इंटर कॉलेज, अकबरपुर में आयोजित कार्यशाला में जिला संगठन कमिश्नर गाइड डॉ. प्रियंका तिवारी एवं रविन्द्र राजभर ने प्रशिक्षक के रूप में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने स्काउटिंग के इतिहास, संगठन के विभिन्न संवर्गों, विद्यालयों में स्काउट-गाइड यूनिट की स्थापना, पंजीकरण प्रक्रिया, स्काउटिंग के सिद्धांतों तथा यूनिट लीडर के दायित्वों और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।कार्यशाला

में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं रामनगर तहसील में इन्द्रजीत वर्मा कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में जिला संगठन कमिश्नर स्काउट बलिराम एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त सत्यवती ने प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने प्रतिभागियों को स्काउट-गाइड की गतिविधियों, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना के महत्व से अवगत कराया। प्रशिक्षकों ने कहा कि विद्यालयों में स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रभावी संचालन से विद्यार्थियों में नेतृत्व, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सेवा की भावना का विकास होता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।