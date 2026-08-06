Ambedkar Nagar News: अकबरपुर व रामनगर में स्काउट गाइड बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला आयोजित
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा एक दिवसीय बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नए यूनिट लीडर्स को स्काउटिंग इतिहास, संगठनात्मक जानकारी और शिक्षकों को स्काउट-गाइड गतिविधियों के महत्व पर प्रशिक्षण दिया गया। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व और सामाजिक सेवा की भावना बढ़ाने पर जोर दिया गया।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में अकबरपुर और रामनगर तहसील में एक दिवसीय बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान विद्यालयों में स्काउट-गाइड गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा नए यूनिट लीडर्स को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना था। अकबरपुर तहसील में मां ब्रह्म देवी रमाशंकर इंटर कॉलेज, अकबरपुर में आयोजित कार्यशाला में जिला संगठन कमिश्नर गाइड डॉ. प्रियंका तिवारी एवं रविन्द्र राजभर ने प्रशिक्षक के रूप में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने स्काउटिंग के इतिहास, संगठन के विभिन्न संवर्गों, विद्यालयों में स्काउट-गाइड यूनिट की स्थापना, पंजीकरण प्रक्रिया, स्काउटिंग के सिद्धांतों तथा यूनिट लीडर के दायित्वों और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।कार्यशाला
में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं रामनगर तहसील में इन्द्रजीत वर्मा कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में जिला संगठन कमिश्नर स्काउट बलिराम एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त सत्यवती ने प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने प्रतिभागियों को स्काउट-गाइड की गतिविधियों, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना के महत्व से अवगत कराया। प्रशिक्षकों ने कहा कि विद्यालयों में स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रभावी संचालन से विद्यार्थियों में नेतृत्व, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सेवा की भावना का विकास होता है।
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