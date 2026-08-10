Ambedkar Nagar News: गड्ढे में फंसी स्कूली बस, बाल-बाल बचे 40 बच्चे

Ambedkar Nagar News: जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर खास गांव में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब करीब 40 छात्र छात्राओं से भरी स्कूली बस जल निगम की ओर से खोदे गए गड्ढे में फंस गई। बस के गड्ढे में धंसते ही बच्चों में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी बच्चे को चोट नहीं आई। सभी बच्चों के सुरक्षित होने की सूचना के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर खास गांव जल निगम की ओर से पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। सोमवार को सुबह इसी रास्ते से गुजर रही एक स्कूली बस का पहिया गड्ढे में धंस गया।

अचानक बस के फंसने से चालक और आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जिस समय बस गड्ढे में फंसी, उसमें करीब 40 बच्चे सवार थे। यदि बस अनियंत्रित होकर पलट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। गांव के राम सकल, रंजीत, पवन गुप्ता, छोटेलाल, रामबदन, राजू और अंबिका प्रसाद प्रजापति समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद जल निगम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और बस को गड्ढे से निकालने के साथ ही खोदाई वाले स्थान को दुरुस्त करने में जुट गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढे को सुरक्षित तरीके से बंद नहीं किया गया था।