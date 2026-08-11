Ambedkar Nagar News: चोरों ने आठ लाख के जेवर और 40 हजार रुपये उड़ाए
Ambedkar Nagar News: आंबेडकरनगर के आलापुर थाना क्षेत्र के मनेरीपुर सरावा गांव में चोरों ने एक घर में घुसकर लगभग आठ लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर और 40 हजार रुपये की नकदी चुरा ली। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
Ambedkar Nagar News: जहांगीरगंज, अम्बेडकरनगर,संवाददाता। अम्बेडकरनगर के आलापुर थाना क्षेत्र के मनेरीपुर सरावा गांव में बेखौफ चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लगभग आठ लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और 40 हजार रुपये की नकदी पार कर दिया। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और कमरे में रखी अलमारी तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जाता है कि आलापुर थाना क्षेत्र के मनेरीपुर सरावा निवासी नईम खान और उनके परिवार के लोग सोमवार की रात में खाना खाने के बाद कमरे में सो गए। सुबह भोर में जब सब जगे तो घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था और कमरे में सामान बिखरा और अलमारी टूटी हुई थी। जिससे परिजनों के होश उड़ गए। किसी तरह परिजनों ने मुख्य दरवाजे को खुलवाया। परिजनों के अनुसार आलमारी के लाकर में रखे सोने-चांदी के आभूषणों में चांदी के 5 जोड़ी पायल,सोने की 10 अंगूठियां, 1 नथिया 2 जोड़ी झुमके,1 अंगुस्ताना,3 गुंजैला 2 कंगन 7 पीस नाक की कील, सोने की 2 चेन, 1 छपका, 2 पीस कंगन और 40 हजार रुपए नगद गायब थे。
चोरों के निशान
बताया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते मकान में दाखिल हुए थे। घर की छत और आसपास के हिस्से में भी चोरों के आने-जाने के निशान मिले हैं। चोर घर के पीछे स्थित झोपड़ी में जेवरों के कवर कपड़े आधार कार्ड बैंक पासबुक आदि को फेंका था। गांव से चोरी एक मोबाइल को भी चोर छोड़ गए हैं। पीड़ित नईम खान ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी। जिसके बाद आलापुर पुलिस और डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते छानबीन किया।
पुलिस कार्रवाई
थानाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामले में छानबीन जारी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जायेगा।
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