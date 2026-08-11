Ambedkar Nagar News: चोरों ने आठ लाख के जेवर और 40 हजार रुपये उड़ाए

Ambedkar Nagar News: जहांगीरगंज, अम्बेडकरनगर,संवाददाता। अम्बेडकरनगर के आलापुर थाना क्षेत्र के मनेरीपुर सरावा गांव में बेखौफ चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लगभग आठ लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और 40 हजार रुपये की नकदी पार कर दिया। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और कमरे में रखी अलमारी तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जाता है कि आलापुर थाना क्षेत्र के मनेरीपुर सरावा निवासी नईम खान और उनके परिवार के लोग सोमवार की रात में खाना खाने के बाद कमरे में सो गए। सुबह भोर में जब सब जगे तो घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था और कमरे में सामान बिखरा और अलमारी टूटी हुई थी। जिससे परिजनों के होश उड़ गए। किसी तरह परिजनों ने मुख्य दरवाजे को खुलवाया। परिजनों के अनुसार आलमारी के लाकर में रखे सोने-चांदी के आभूषणों में चांदी के 5 जोड़ी पायल,सोने की 10 अंगूठियां, 1 नथिया 2 जोड़ी झुमके,1 अंगुस्ताना,3 गुंजैला 2 कंगन 7 पीस नाक की कील, सोने की 2 चेन, 1 छपका, 2 पीस कंगन और 40 हजार रुपए नगद गायब थे。