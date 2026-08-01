Ambedkar Nagar News: लिटिल एंजिल्स विद्यालय के बच्चों ने दिया ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में लिटिल एंजिल्स विद्यालय ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक जन-जागरूकता रैली का आयोजन किया। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर देते हुए नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित किए। राहगीरों ने भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ ली।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लिटिल एंजिल्स विद्यालय दोस्तपुर रोड गौहन्ना की ओर से शनिवार को जन-जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रेरित किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु मिश्रा, विद्यालय के प्रबंधक अतुल टंडन एवं प्रधानाचार्या संगीता टंडन ने हरी झंडी दिखाकर किया। अतिथियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यातायात नियमों का पालन कर अधिकांश दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।
रैली में छात्र-छात्राओं ने हाथों में स्लोगन और तख्तियां लेकर हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ओवरस्पीड से बचने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने पूरे मार्ग पर जागरूकता नारे लगाए। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर बिना हेलमेट वाहन चलाने, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए ड्राइविंग करने और तेज रफ्तार से होने वाली दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से दर्शाया। राहगीरों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया।
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