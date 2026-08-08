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Ambedkar Nagar News: बदहाल मार्ग से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के अकबरपुर तहसील में ईशापुर से पहितीपुर जाने वाले मार्ग की हालत बहुत खराब है। बारिश के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। यहां के निवासियों ने कई बार सड़क मरम्मत की मांग की है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लोगों के लिए इस मार्ग से आवागमन करना बेहद मुश्किल हो गया है।

Ambedkar Nagar News: बदहाल मार्ग से लोग परेशान

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के ईशापुर होते हुए पहितीपुर जाने वाले मार्ग की बदहाली दूर नहीं हो पा रही है। सड़क पर केवल बोल्डर गिट्टियां बची हैं। ऐसे में इस मार्ग से होकर आवागमन करना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रही है। इन दिनों बारिश से स्थिति और खराब हो गई है। कई बार सड़क मरम्मत कराने की मांग की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।

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