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Ambedkar Nagar News: मौसमी रोगी का प्रकोप हुआ तेज, दो सैकड़ा से अधिक चर्म रोगी पहुंचे अस्पताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में मौसम जनित रोगों का प्रकोप बढ़ गया है। मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ी है, जिसमें मुख्य रूप से चर्म रोग के पीड़ित शामिल हैं। सर्दी, जुखाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया और डायरिया के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता उचित है।

Ambedkar Nagar News: मौसमी रोगी का प्रकोप हुआ तेज, दो सैकड़ा से अधिक चर्म रोगी पहुंचे अस्पताल

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मौसम जनित रोगों का प्रकोप तेज हो गया है। बारिश से पनपने वाले रोग तेजी फैल रहे हैं। सर्दी, जुखाम, बुखार के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया और चर्म रोग के पीड़ितों की अस्पतालों में लाइन लग रही है। बारिश जनित रोगों का प्रकोप बढ़ने से अस्पतालों की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। तो जिला अस्पताल की व्यवस्था मरीजों की भीड़ से अस्तव्यस्त हो गया। करीब एक हजार की ओपीडी में 224 मरीज मौसमी रोग के रहे। इनमें सबसे अधिक चर्म रोग के रहे। मौसमी रोगों के पीड़ितों के चलते जिला अस्पताल के पर्ची काउंटर से लेकर दवा खिड़की तक भारी गहमा गहमी रही। ओपीडी में इलाज कराने में मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सीएमएस डॉ पीएन यादव ने बताया कि रोगों से संबंधित दवा और मरहम की प्रचुर उपलब्धता है। जांच और इलाज की अच्छी सुविधा है। बताया कि डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड स्थापित है। उसमें इस समय एक भी मरीज भर्ती नहीं है。

वार्ड हैं खाली, घर पर इलाज करा रहे रोगी

जिले में डेंगू के अब तक 20 रोगी मिल चुके हैं, जिसमें से 17 रोगी ठीक हो चुके हैं। अब सक्रिय तीन रोगी ही बचे हैं, जिनका इलाज घर पर हो रहा है। इससे जिला अस्पताल समेत सभी सीएचसी के डेंगू वर्ड खाली पड़े हैं। वहीं अब मलेरिया का भी महज एक सक्रिय रोगी बचा है। जनवरी से अब तक जिले में स्कबटाइफस के चार और चिकनगुनिया के एक रोगी मिल चुके हैं। डॉ मनोज कुमार सिंह, डिप्टी सीएमओ, नोडल संक्रामक रोग ने कहा कि मौसमजनित रोगों के जांच और इलाज की अच्छी व्यवस्था है। जिला अस्पताल में 10 और अन्य अस्पतालों में 5-5 बेड का वार्ड आरक्षित है। जिले में स्थिति नियंत्रण में है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अम्बेडकरनगर में मौसमी रोगों का प्रकोप क्यों बढ़ गया है?
बारिश से पनपने वाले रोग तेजी फैल रहे हैं, जिससे मौसमी रोगों का प्रकोप तेज हो गया है।
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