Ambedkar Nagar News: मौसमी रोगी का प्रकोप हुआ तेज, दो सैकड़ा से अधिक चर्म रोगी पहुंचे अस्पताल

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मौसम जनित रोगों का प्रकोप तेज हो गया है। बारिश से पनपने वाले रोग तेजी फैल रहे हैं। सर्दी, जुखाम, बुखार के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया और चर्म रोग के पीड़ितों की अस्पतालों में लाइन लग रही है। बारिश जनित रोगों का प्रकोप बढ़ने से अस्पतालों की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। तो जिला अस्पताल की व्यवस्था मरीजों की भीड़ से अस्तव्यस्त हो गया। करीब एक हजार की ओपीडी में 224 मरीज मौसमी रोग के रहे। इनमें सबसे अधिक चर्म रोग के रहे। मौसमी रोगों के पीड़ितों के चलते जिला अस्पताल के पर्ची काउंटर से लेकर दवा खिड़की तक भारी गहमा गहमी रही। ओपीडी में इलाज कराने में मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सीएमएस डॉ पीएन यादव ने बताया कि रोगों से संबंधित दवा और मरहम की प्रचुर उपलब्धता है। जांच और इलाज की अच्छी सुविधा है। बताया कि डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड स्थापित है। उसमें इस समय एक भी मरीज भर्ती नहीं है。