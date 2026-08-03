Ambedkar Nagar News: सम्पर्क मार्ग जर्जर आवगमन में परेशानी
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के खेमराजपुर-कसेरुआ सम्पर्क मार्ग की स्थिति बहुत खराब है। यह मार्ग बहोरिकपुर और अंटिका को जोड़ता है, लेकिन जर्जर होने के कारण राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के खेमराजपुर-कसेरुआ सम्पर्क मार्ग लम्बे समय से बदहाली का दंश झेल रहा है। यह मार्ग बहोरिकपुर व अंटिका को जोड़ता है। पिचमार्ग जर्जर होने से राहगीरों को आवागमन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों मार्ग निर्माण की मांग की है।
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