Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: सम्पर्क मार्ग जर्जर आवगमन में परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के खेमराजपुर-कसेरुआ सम्पर्क मार्ग की स्थिति बहुत खराब है। यह मार्ग बहोरिकपुर और अंटिका को जोड़ता है, लेकिन जर्जर होने के कारण राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं।

Ambedkar Nagar News: सम्पर्क मार्ग जर्जर आवगमन में परेशानी

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के खेमराजपुर-कसेरुआ सम्पर्क मार्ग लम्बे समय से बदहाली का दंश झेल रहा है। यह मार्ग बहोरिकपुर व अंटिका को जोड़ता है। पिचमार्ग जर्जर होने से राहगीरों को आवागमन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों मार्ग निर्माण की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।