Ambedkar Nagar News: घटिया ईंट से कराया जा रहा निर्माण
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के रामपुर सकरवारी में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, घटिया गुणवत्ता की ईंटों का उपयोग हो रहा है और मसाले की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर विकासखंड के रामपुर सकरवारी में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां घटिया गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। चुनाई के लिए जो मसाला प्रयोग किया जा रहा है, वह भी मानक के अनुरूप नहीं है। यदि इसी तरह से निर्माण कार्य हुआ तो भवन की मजबूती तय नहीं हो पाएगी और भवन जल्द ही जर्जर हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार भी इस मनमानी को रोकने के लिए कोई खास गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है।
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