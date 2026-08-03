Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: घटिया ईंट से कराया जा रहा निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के रामपुर सकरवारी में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, घटिया गुणवत्ता की ईंटों का उपयोग हो रहा है और मसाले की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है।

Ambedkar Nagar News: घटिया ईंट से कराया जा रहा निर्माण

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर विकासखंड के रामपुर सकरवारी में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां घटिया गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। चुनाई के लिए जो मसाला प्रयोग किया जा रहा है, वह भी मानक के अनुरूप नहीं है। यदि इसी तरह से निर्माण कार्य हुआ तो भवन की मजबूती तय नहीं हो पाएगी और भवन जल्द ही जर्जर हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार भी इस मनमानी को रोकने के लिए कोई खास गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।