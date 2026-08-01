Ambedkar Nagar News: जलालपुर में खूंखार बने छुट्टा सांड को आबादी से दूर छोड़ा

Ambedkar Nagar News: जलालपुर में खूंखार बने छुट्टा सांड को आबादी से दूर छोड़ा
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर में नगर पालिका और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने आतंक बन चुके खूंखार छुट्टा सांड को पकड़ा है। काजीपुरा और आसपास के इलाकों में पिछले 10 दिनों से सांड के हमले से लोग डरे हुए थे। टीम ने सांड को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर। नगर पालिका जलालपुर और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने कई दिनों से नगर क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने खूंखार छुट्टा सांड को घंटों की मशक्कत के बाद पकड़कर आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। नगर के काजीपुरा एवं आसपास के मोहल्लों में पिछले करीब 10 दिनों से छुट्टा सांड का आतंक बना हुआ था। सांड राहगीरों पर हमला कर देता था, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही स्कूल-कॉलेज आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं में भी भय का माहौल था। कुछ दिन पूर्व नीमताल निवासी एक युवक के घायल होने के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से सांड को पकड़कर आबादी से दूर भेजने की मांग की थी।
शिकायत के बाद नगर पालिका के गौशाला प्रभारी प्रेम सागर के नेतृत्व में नगर पालिका कर्मियों और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। काजीपुरा मोहल्ले के निकट नदी किनारे घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को काबू में कर सुरक्षित वाहन से सुरहुरपुर के पास नदी किनारे आबादी से दूर छोड़ दिया गया।
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