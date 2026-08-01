Ambedkar Nagar News: डीएम और एसपी ने आलापुर तहसील में की जनसुनवाई

Ambedkar Nagar News: आलापुर तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें 146 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इसमें से केवल 17 का मौके पर निस्तारण हो सका। सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग से आईं, जिसमें भूमि विवाद और अतिक्रमण शामिल हैं। शिकायतों का शीघ्र निस्तारण नहीं होने पर फरियादियों में निराशा फैली।

Ambedkar Nagar News: देवरिया बाजार, संवाददाता। आलापुर तहसील के वसुधा सिंह सभागार में शनिवार को डीएम ईशा प्रिया एवं एसपी प्राची सिंह की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम व एसपी के आने की सूचना पर सुबह से ही तहसील में फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घंटों लाइन में इंतजार कर कुल 146 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से मात्र 17 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। तहसील दिवस में इस बार भी सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रहीं। राजस्व विभाग से संबंधित कुल 98 शिकायतें आईं। भूमि विवाद, पैमाइश, सीमांकन, कब्जा, नामांतरण और वरासत जैसे मामलों में लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। इसके विपरीत पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें अपेक्षाकृत कम देखने को मिली। पुलिस विभाग एवं विकास विभाग से संबंधित 14-14 शिकायतें आईं, शेष शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित रहीं।

शिकायतों का निस्तारण डीएम ने मातहत को संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ आनंद कुमार शुक्ल, एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहवार, जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ सिंह, तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी जहांगीरगंज उमेश कुमार पासी व राजेसुल्तानपुर लक्ष्मी चौरसिया समेत अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

फरियादियों की निराशा न्याय की उम्मीद में घंटों कतार में खड़े रहे फरियादी, मिली निराशा: आलापुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसपी से न्याय की उम्मीद में फरियादी घंटों कतारों में खड़े रहे। कई फरियादी ऐसे मिले जो कई महीनों से अधिकारियों की चौखट नाप रहे हैं लेकिन उनकी शिकायतों का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। कम्हरिया गांव निवासी फरियादी कृपाशंकर सिंह ने बताया कि वह लगातार तीसरी बार डीएम के समाधान दिवस में सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाने की शिकायत लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अतिक्रमण जस का तस है। अब देखते हैं इस बार भी न्याय की उम्मीद में आए हैं। वहीं अमोला बुजुर्ग निवासी श्याम दुलार ने बताया कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने सार्वजनिक खड़ंजा उखाड़कर मार्ग पर गड्ढा खोदकर अतिक्रमण कर रखा है। सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की शिकायत थाने पर आयोजित समाधान दिवस, तहसील एवं जिलाधिकारी से कई बार कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने न्याय की आश नहीं छोड़ी। वहीं बहिंगवां जोगीपुर गांव निवासिनी महिला दोनों आंखों से नेत्रहीन अपने पति के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में आवास की मांग को लेकर आई थी। महिला ने बताया कि वह कई वर्षों से अपने पति व बच्चों के साथ कच्चे घर में रह रही है जो अब काफी जर्जर हो चुका है। आवास के लिए कई बार आवेदन किया उसके बाद आवेदन करने वालों को आवास मिल गया लेकिन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बार-बार उसका नाम पात्रता सूची से हटा दिया जाता है, जिस पर डीएम ने वीडियो को फटकार लगाते हुए महिला को शीघ्र आवास दिलाए जाने का निर्देश दिया। वहीं लाडिलापुर गांव निवासी त्रिभुवन नाथ तिवारी ने बताया कि गांव में राजस्व अभिलेखों में खलिहान के रूप में दर्ज भूखंड पर किए गए अवैध निर्माण को हटवाने की शिकायत करने आज वह दसवीं बार आए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

निर्णायक उम्मीद दिन भर इंतजार के बाद निराश लौटे फरियादी: दिन भर इंतजार करने के बाद अधिकांश फरियादी इस उम्मीद के साथ लौट गए कि शायद उनकी शिकायत पर कभी कार्रवाई होगी। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जिन 129 शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका, उनका समाधान तय समय सीमा में होता है या वे भी सरकारी फाइलों में दब कर रह जाएंगी।

बिजली विभाग की शिकायतें समाधान दिवस में बिजली विभाग की शिकायतों का अंबार: स्थानीय तहसील के समाधान दिवस में इस बार पहले से अधिक शिकायतें बिजली विभाग से संबंधित रहीं। अधिकांश उपभोक्ताओं ने बिना पूर्व सूचना विद्युत भार बढ़ाए जाने और गलत बिजली बिल जारी होने की शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों ने मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी (न्यायिक) डॉ पुष्पेंद्र पटेल की अध्यक्षता तथा तहसीलदार गरिमा भार्गव की उपस्थिति में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 64 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से मौके पर छह का निस्तारण कर दिया गया। थनवापुर ऐनवां निवासी राहिला खातून ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई, जबकि डोडो निवासी राम सिंह ने विद्युत बिल संशोधित कराने की मांग की। वहीं औरंगाबाद निवासी अकीलुरहमान तथा अंसारी नफीस ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके विद्युत कनेक्शन का भार बढ़ा दिए जाने की शिकायत की। उनका कहना था कि विभाग की इस कार्रवाई से उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। तहसीलदार गरिमा भार्गव ने एसडीओ विद्युत को सभी शिकायतों की जांच कर नियमानुसार शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। अब उपभोक्ताओं की निगाह इस बात पर टिकी है कि समाधान दिवस में उठाए गए इन मामलों के बाद बिना सूचना बढ़ाए गए विद्युत भार को कम किया जाएगा या नहीं तथा गलत बिजली बिलों का समयबद्ध समाधान हो सकेगा।