Ambedkar Nagar News: एआई तकनीक से जांच में आवास सूची से बाहर हुए 13 पात्र, लाभार्थियों में आक्रोश

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के कल्यानपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों के नाम जांच के बाद सूची से बाहर हो गए हैं। ग्रामीणों में रोष है और उन्होंने दोबारा जांच की मांग की है। पूरी प्रक्रिया के बाद केवल 13 लोग पात्र पाए गए हैं, जबकि अन्य नाम गायब हो गए हैं।

Ambedkar Nagar News: राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर। अम्बेडकरनगर के जहांगीरगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत कल्यानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस सूची में शामिल कई पात्र परिवारों के नाम जांच के बाद सूची से बाहर हो गए हैं। पात्र परिवारों के नाम हटने से ग्रामीणों में रोष और निराशा है। ग्रामीणों ने मामले की दोबारा जांच कर पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस एप के माध्यम से ब्लॉक कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत में सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान 45 लोगों को सूची में शामिल किया गया था। सूची में नाम आने के बाद ग्रामीणों में खुशी थी और उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम पंचायत की सूची में महज 13 लोगों को ही पात्र पाया गया, जबकि अन्य लोगों के नाम सूची से गायब हो गए।

ग्रामीणों की निराशा ग्राम पंचायत सचिव अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्तमान सूची में केवल 13 लोगों के नाम हैं। अन्य लोगों के नाम किस प्रक्रिया के तहत हटाए गए, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि रामधारी गौतम, संगीता मौर्य, रीता गौतम, प्रियंका तिवारी, गीता कन्नौजिया, जिलेबा कन्नौजिया, दिव्यांग श्रीकांत यादव और सुमन समेत कई ऐसे लोगों के नाम भी सूची से बाहर हो गए हैं, जो खपरैल या छप्पर के मकानों में रह रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र होने के बावजूद उनका नाम सूची से हटाया जाना कर्मचारियों की मनमानी और शासन की मंशा के विपरीत है।

जांच प्रक्रिया मामले में सर्वे प्रभारी एवं सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण चंद्रभूषण राव ने बताया कि आवास प्लस सर्वे में शामिल लोगों की एआई तकनीक के माध्यम से जांच की गई थी। जांच के बाद कुछ लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए।

सामाजिक कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया जब उनसे पूछा गया कि खपरैल और छप्पर के मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों के नाम सूची से क्यों हटाए गए, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सभी पात्र लोगों की सूची तैयार कर खंड विकास अधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद विकासखंड स्तर से उच्च अधिकारियों और संबंधित विभाग को मामले से अवगत कराया जाएगा, ताकि दोबारा जांच कर पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जा सके।