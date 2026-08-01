Ambedkar Nagar News: भीषण गर्मी में तीन घंटे भी लगातार नहीं हो पा रही है बिजली आपूर्ति
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में गर्मी के कारण बिजली आपूर्ति में कमी आई है। ग्रामीणों, खासकर किसानों, को फसलों के लिए सिंचाई में कठिनाई हो रही है। मुफ्त सिंचाई का लाभ न मिलने से वे महंगे डीजल से खेतों को सींच रहे हैं। उपभोक्ताओं को घंटों बिजली गुल रहने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भीषण गर्मी में बिजली उपकरणों के दगा देने का सिलसिल थमने का नाम नहीं ले रहा है। फ्यूज उड़ने के साथ इंसुलेटर पंचर होने की घटनाओं में इजाफा होने के चलते नगर का शायद ही कोई ऐसा फीडर होगा जो लगातार तीन घंटे निर्वाध आपूर्ति उपभोक्ताओं को दे पा रहा है। वहीं ग्रामीणांचल के उपभोक्ताओं जिसमें विशेष कर किसानों का बुरा हाल है जो आवर्षण के चलते अपनी गाड़ी कमाई यानि रोपी गई धान की फसलों के बचाव के लिए परेशान हैं। सरकार द्वारा नि:शुल्क सिंचाई सुविधा का समुचित लाभ न मिल पाने के चलते उन्हें महंगे डीजल के सहारे खेतों की सिंचाई करने के लिए विवश होना पड़ रहा है।
33/11केवी अकबरपुर एवं मरैला से नगर के दोनों शहरों का बिजली की आपूर्ति दिया जाता है। गर्मी में बिजली उपकरणों पर लोड बढ़ने से फ्यूज उड़ने एवं इंसुलेटर पंचर होने की घटनाओं में इजाफा होने के चलते कर्मचारियों को भी घंटो पेट्रोलिंग करके आपूर्ति बहाल करना पड़ रहा हैं वहीं उपभोक्ताओं को बिजली न रहने के चलते दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीते 24 घंटे में मुख्यालय के दोनों शहरों के मोहल्लों जिसमें बनगांव, तमसा मार्ग, इल्तिफातगंज मार्ग, उसरहवा, इन्द्रलोक कालोनी, शास्त्री नगर, एलआईसी गली, मोहसिनपुर मंसूरपुर, इमामबाग, शिक्षक कालोनी, कांशीराम कालोनी, गदाएं, अयोध्या मार्ग, तिवारीनगर, अटिका एवं मीरानपुर में फ्यूज उड़ने की घटना के चलते घंटों आपूर्ति प्रभावित रही। ग्रामीणांचल के उपकेन्द्रों का तो बुरा हाल है शायद ही कोई गांव होगा जहां पर बीते 24 घंटे में तीन घंटे निर्वाध आपूर्ति दिया जा रहा हो। ट्रिपिंग के साथ आपूर्ति दिए जाने से रामनगर, कदियापुर, बिरतियापुर, पहितीपुर, शुक्लपट्टी, कसेरुआ, भिखारीपुर, इस्माइलपुरगंज, हसनपुर, बेलउआ बरियारपुर, जाफरगंज, टिकरी, खजुरी, अवधना इस्माइलपुर, समैसा, सैदपुर भितरी, अल्लीपुर कोड़रा, हसनपुर, कौड़हा, ताराखुर्द, सिसानी, अलमापुर, आलमपुर अखई, घुरहूपुर, रामनगर, कुड़िया चितौना, खरकपुर, बेवाना, कुर्चा, समोखपुर, मुसाइतपुर समेत दर्जनों गांवों में की आपूर्ति व्यवस्था हाई-लो वोल्टेज के सहारे होने से उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग के सहारे आपूर्ति दिए जाने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सईएन विद्युत वितरण खंड अकबरपुर प्रेमचंद ने बताया कि मेन लाइन की खराबी की सूचना मिलने पर पेट्रोलिंग कराके कम समय में इसंुलेटर बदलकर आपूर्ति पूरी तरह बहाल करा दिया गया।
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