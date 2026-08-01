Ambedkar Nagar News: पांच घंटे आज रहेगी बिजली कटौती
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के अकबरपुर में वीआईपी फीडर पर रविवार को अनुरक्षण कार्य होगा। इस दौरान सुहब सुबह नौ बजे से दो बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत वितरण खंड के एक्सईएन प्रेमचंद ने उपभोक्ताओं से काम समाप्त करने का अनुरोध किया है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर बिजली घर से पोषित होने वाले वीआईपी फीडर पर रविवार को अनुरक्षण कार्य होगा जिसके चलते सुहब नौ बजे से दो बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। एक्सईएन विद्युत वितरण खंड अकबरपुर प्रेमचंद ने बताया कि वीआईपी फीडर क्षेत्र में संचालित बिजली के तारों के सम्पर्क में आने वाले पेड़ों की टहनियों की कटाई-छटाई का कार्य होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से निर्धारित अवधि के पूर्व सभी जरूरी कार्य पूर्ण कर लेने का आ”ान किया है।
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